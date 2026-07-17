EEUU

EEUU anunció contundente medida contra extranjeros vinculados con grupos terroristas de extrema izquierda

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
Marco Rubio, secretario de Estados de EEUU / Archivo

El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves, 16 de julio, una nueva política de restricción de visas contra extranjeros vinculados con grupos terroristas de extrema izquierda y organizaciones afines que promuevan, financien o faciliten actos de violencia política.  

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Así lo informó por medio de un comunicado el Departamento de Estado de EEUU, encabezado por el secretario Marco Rubio. 

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Rubio explicó que estas redes emplean estructuras organizadas para intimidar y silenciar a opositores, además de alterar decisiones públicas y sabotear procesos políticos mediante atentados, asesinatos y otras acciones violentas.  

Con esta medida, el Departamento de Estado busca cerrar las vías migratorias que, según su versión, estas organizaciones habrían utilizado para coordinar operaciones dentro de Estados Unidos, afectar la estabilidad económica del país o poner en riesgo a su población. 

«Extranjeros que financian, incitan o ayudan y apoyan a Terroristas de Extrema Izquierda son enemigos de nuestra civilización. No son bienvenidos en Estados Unidos», enfatizó el funcionario estadounidense.  

¿QUÉ ACCIONES SE ADOPTARÁN?  

La política contempla restringir el ingreso a quienes hayan apoyado o incitado actos de terrorismo, participado en actividades criminales violentas o de sabotaje económico, financiado operaciones, reclutado integrantes o brindado apoyo logístico a estas redes. 

También cubre a quienes faciliten la coordinación entre distintas organizaciones extranjeras con el fin de planear acciones violentas conjuntas. 

«Esta política protegerá al territorio estadounidense al restringir el ingreso de extranjeros que financien, recluten, inciten o permitan el funcionamiento de redes terroristas, violentas y criminales de extrema izquierda», señala el comunicado del Departamento de Estado. 

Las restricciones se aplicarán con base en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que autoriza a las autoridades estadounidenses a negar el ingreso a extranjeros cuya presencia pueda derivar en consecuencias adversas para la política exterior del país. 

Por ahora, el Departamento de Estado no ha precisado qué organizaciones quedarán comprendidas inicialmente ni cuántas personas podrían verse afectadas, ya que la aplicación de la medida dependerá de la identificación de individuos vinculados con el financiamiento, reclutamiento, coordinación o respaldo de actividades violentas. 

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