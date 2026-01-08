EEUU

«Parecían gente sin entrenamiento»: Los detalles del fatal operativo de ICE que dejó una mujer muerta

Emily Heller, testigo del incidente en Minneapolis / Captura de video

La muerte de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, continúa generando indignación en Minneapolis, en Minnesota (EEUU), después de que nuevos testimonios y videos revelaran detalles sobre el momento en que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) le disparó a quemarropa durante un operativo federal.  

Una testigo presencial, Emily Heller, aseguró a CNN que los agentes actuaron de manera “desorganizada” y que “parecían gente sin entrenamiento”, contradiciendo la versión oficial que sostiene que el disparo fue en defensa propia.  

LEA TAMBIÉN: IDENTIFICAN A LA MUJER ASESINADA A TIROS DURANTE OPERATIVO DE ICE EN MINNESOTA, HABLÓ SU MADRE

«Ella estaba totalmente tranquila y los agentes de ICE desorganizados. Le gritaban: ‘¡muévase, muévase!’ Y luego se acercaron a su vehículo agresivamente tratando de abrirle la puerta. Es ahí cuando ella se asustó y puso reversa para girar. Para tratar de escapar. Es ahí cuando el agente del ICE se puso frente al vehículo y le dijo: ‘alto’. Ella estaba moviéndose y entonces a quemarropa le disparó a través del parabrisas», relató. 

La mujer terminó muerta en un barrio de clase media en el sur de Minneapolis, donde agentes de ICE estaban llevando a cabo un operativo de inmigración este miércoles. 

Lo que se reportó, es que Good estaba entre varias personas que supuestamente bloquearon la calle con sus vehículos para evitar que los agentes se movieran, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). 

De acuerdo con la versión oficial, los agentes salieron de la camioneta bloqueada y le ordenaron a la mujer que moviera su vehículo. Sin embargo, esta aceleró. Luego, el agente al aproximarse a la ventanilla del conductor, abrió fuego y realizó tres disparos contra el automóvil, según se observa en las grabaciones captadas desde distintos ángulos.

Le dispararon a la mujer al menos una vez en la cabeza y luego la declararon muerta en el hospital. 

«Hoy, los oficiales de ICE en Minneapolis estaban realizando operaciones específicas cuando los alborotadores comenzaron a bloquear a los oficiales de ICE y uno de estos alborotadores violentos armó su vehículo, intentando atropellar a nuestros oficiales de policía en un intento de matarlos, un acto de terrorismo doméstico», reza parte del comunicado del DHS.

RECHAZAN VERSIÓN OFICIAL 

En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la versión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y declaró el estado de emergencia por la protestas desatadas por el hecho.

«He visto el video. No creas en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia». Así respondió Walz al DHS por medio de su cuenta en la plataforma X.  

Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también rechazó duramente la versión del DHS y cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.  

“No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo.  

Por tanto, pidió a los agentes federales que abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”, sostuvo.  

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde. 

