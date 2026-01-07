Identifican a la mujer asesinada a tiros durante operativo de ICE en Minnesota, habló su madre

La mujer que murió este miércoles, 7 de enero, durante un operativo desplegado en Minessota (EEUU) por agentes federales de inmigración fue identificada como Renee Nicole Good.

Según funcionarios locales citados por The New York Times, Good fue identificada por su madre horas después de que la mujer, de 37 años, terminara abatida por agentes federales por «intentar embestir» específicamente a funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en una calle de la ciudad.

LEA TAMBIÉN: MINNESOTA DECLARÓ ESTADO DE EMERGENCIA TRAS VIOLENTA MUERTE DE UNA MUJER A MANOS DE ICE

«Renee era una de las personas más amables que he conocido», dijo su madre, Donna Ganger, al mencionado periódico.

“Era extremadamente compasiva. Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, indulgente y afectuosa. Era un ser humano increíble», agregó Ganger.

«Probablemente estaba aterrorizada», añadió la mujer, diciendo que las circunstancias de la muerte fueron «tan estúpidas».

Good era una “escritora y poeta” y anteriormente estuvo casada con un comediante, quien murió en 2023, también a los 37 años.

“Esposa, mamá y una verdadera guitarrista de Colorado; viviendo Minneapolis”, decía su biografía de Instagram, acompañada de una bandera del orgullo y los pronombres “ella/ella”.

¿QUÉ SE SABE HASTA AHORA DEL CASO?

La mujer terminó muerta en un barrio de clase media en el sur de Minneapolis, donde agentes de ICE estaban llevando a cabo un operativo de inmigración este miércoles.

Lo que se reportó, es que Good estaba entre varias personas que supuestamente bloquearon la calle con sus vehículos para evitar que los agentes se movieran, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la versión oficial, los agentes salieron de la camioneta bloqueada y le ordenaron a la mujer que moviera su vehículo.

Sin embargo, la mujer aceleró. Luego, el agente al aproximarse a la ventanilla del conductor, abrió fuego y realizó tres disparos contra el automóvil, según se observa en las grabaciones captadas desde distintos ángulos.

Le dispararon a la mujer al menos una vez en la cabeza y luego la declararon muerta en el hospital.

RECHAZARON LA VERSIÓN OFICIAL

En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, rechazó la versión de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y declaró el estado de emergencia por la protestas desatadas por el hecho.

«He visto el video. No creas en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia». Así respondió Walz al DHS por medio de su cuenta en la plataforma X.

Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también rechazó duramente la versión del DHS y cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.

Nope. These officers belong in prison. Justice is coming. pic.twitter.com/bGMfr2JGLL — Amy Siskind 🏳️‍🌈 (@Amy_Siskind) January 7, 2026



“No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo.

Por tanto, pidió a los agentes federales que abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”, sostuvo.

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde.