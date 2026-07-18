OFAC autorizó transferencia directa a Venezuela de fondos de ayuda por terremotos, el plazo vence en octubre

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) —del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos— emitió este viernes, 17 de julio, la licencia general GL 60, que autoriza la transferencia directa a Venezuela de fondos de ayuda por los terremotos del pasado 24 de junio.

«Esta licencia general incluye el procesamiento o la transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela, con el fin de respaldar las transacciones autorizadas de la presente licencia general», se lee en la publicación difundida por el Departamento del Tesoro de EEUU.

De acuerdo con el documento, esta autorización es temporal y estará vigente hasta las 12:00 a. m. del próximo 23 de octubre.

Esta medida surge de una actualización en la sección de preguntas frecuentes del portal oficial de la institución, donde se despejaron dudas sobre la obligatoriedad de utilizar la Cuenta de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros (FGDF).

La OFAC aclaró que la Licencia General 60 (LG 60) permite realizar estas operaciones bajo el marco del Reglamento de Sanciones contra Venezuela, facilitando la gestión operativa de la ayuda humanitaria.

Asimismo, la OFAC detalló el alcance de esta autorización financiera.

«Esto incluye el pago de impuestos, peajes y tasas al Gobierno de Venezuela vinculados a dichas labores de socorro. Los pagos relacionados con el socorro tras el terremoto autorizados por la LG 60 no tienen que efectuarse en la FGDF», acotó la oficina gubernamental.

Además, la regla faculta el procesamiento de fondos de terceros países siempre que estos apoyen directamente las transacciones autorizadas por la licencia.

Las instituciones financieras y transmisores de dinero registrados en EEUU tienen la potestad de procesar estas transferencias basándose en la información proporcionada por el emisor.

No obstante, esto ocurre «siempre que la institución financiera no sepa ni tenga motivos para saber que la transacción incumple con el párrafo (a) de esta licencia general».

LIMITACIONES DE LA LICENCIA

La flexibilización anunciada no representa una apertura sin restricciones del sistema financiero venezolano.

El propio texto de la resolución deja claro que la medida no habilita el «desbloqueo de cualquier activo bloqueado en virtud de las sanciones que pesan sobre el gobierno de Venezuela; ni cualquier otra transacción o actividad prohibida por cualquier otro decreto ejecutivo o que sea parte del capítulo V del título 31 del Código de Regulaciones Federales (CFR) a la que no se haga referencia en esta licencia general».

En la misma línea, la OFAC insistió en que quienes participan en estas operaciones continúan obligados por el marco jurídico de Estados Unidos.

El documento oficial precisó que «nada de lo dispuesto en esta licencia general exime a ninguna persona —se entiende que jurídica— del cumplimiento de cualquier otra ley federal o de los requisitos de otras agencias federales de los Estados Unidos».

TERREMOTOS EN VENEZUELA

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), publicó en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 17 de julio. A tres semanas de la tragedia, se registraron 5.069 fallecidos, 139 más que el reporte del jueves.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, el número de pacientes atendidos aumentó hasta 36.951.

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 21.235 permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.

Tal como adelantaron hace unas semanas, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.