Ocho esquiadores muertos al quedar atrapados en la avalancha ‘más mortífera’ registrada en los últimos 40 años

Una avalancha en el pico Castle, en el Bosque Nacional de Tahoe, en California (EEUU), dejó ocho muertos y un desaparecido, en lo que las autoridades describen como el episodio más mortífero de este tipo en Estados Unidos en más de cuatro décadas.

La sheriff del condado de Nevada, Shannan Moon, confirmó que ocho de los nueve esquiadores reportados como desaparecidos fueron hallados sin vida, mientras continúan las labores para localizar a la última persona.

De acuerdo con medios locales, como San Francisco Chronicle, las operaciones se desarrollan en medio de condiciones climáticas extremas provocadas por una intensa tormenta invernal que azota la región desde hace varios días.

El grupo afectado estaba compuesto por 11 esquiadores y cuatro guías de la empresa Blackbird Mountain Guides, quienes realizaban una travesía de tres días por la Sierra Nevada.

Lo que se explicó, es que la avalancha los sorprendió la mañana del martes, sepultando a 15 personas.

Seis excursionistas lograron ser rescatados el mismo día, tras refugiarse con su equipo y colaborar en la localización de tres de las víctimas.

Uno de los esquiadores heridos fue dado de alta del hospital este martes por la noche y se esperaba que otro recibiera el alta este miércoles.

La sheriff Moon explicó que el operativo de búsqueda se ha visto obstaculizado por fuertes ráfagas de viento y grandes acumulaciones de nieve.

«Condiciones climáticas extremas, diría yo, es quedarse corto», dijo Moon, describiendo vientos huracanados, fuertes nevadas y visibilidad nublada en el área.

Sin embargo, destacó que los rescatistas, apoyados por vehículos especializados y esquíes, avanzan con extrema cautela para evitar nuevos desprendimientos.

De hecho, el Sierra Avalanche Center emitió una advertencia previa por alto riesgo de avalanchas en la cordillera. Por ello, se recomendó evitar desplazamientos en esa zona debido a la inestabilidad del terreno.

En consecuencia, la tormenta que afecta California desde el lunes obligó al cierre temporal de varios centros de esquí. Se informó que dejó acumulaciones de nieve de hasta 2,4 metros en sectores de la Sierra Nevada.

Mientras continúa la búsqueda del último esquiador, el Centro Nacional de Avalanchas recordó que cada invierno mueren entre 25 y 30 personas por incidentes similares en el país.

Por su parte, Blackbird Mountain Guides expresó su solidaridad con las familias e informó que colabora en la investigación.

Las autoridades dijeron, que las identidades de las víctimas, se dará a conocer después de que se notifique a los familiares.

LA AVALANCHA MÁS LETAL EN MÁS DE 40 AÑOS

El incidente es el más letal registrado en Estados Unidos desde 1981, cuando 11 montañistas murieron en el monte Rainier, en Washington.

La tragedia ocurrió cerca de Donner Summit, una de las regiones con mayor precipitación de nieve del hemisferio occidental. Tiene promedios anuales cercanos a los 10 metros.

Hasta hace pocos años, el área permanecía cerrada al público. No fue hasta 2020 que fue adquirida por el Truckee Donner Land Trust y sus socios para actividades recreativas.