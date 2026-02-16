EN VIDEO: Tiroteo en partido de hockey escolar dejó dos muertos, habría iniciado por una disputa familiar

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que un hombre disparara en las gradas de un estadio de hockey donde se celebraba un encuentro de equipos de secundaria en Pawtucket, Estados Unidos.

Organismos policiales describieron a las dos víctimas fallecidas como personas adultas. Además, indicaron que el tirador también murió, aparentemente con una herida autoinfligida.

Asimismo, reveló que las tres personas heridas se encuentran en estado crítico y hospitalizadas.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Tiroteo en pista de hockey escolar en Pawtucket, Rhode Island: una niña muerta, cuatro heridos y el sospechoso fallecido. pic.twitter.com/mB0F5mHAYU — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 16, 2026

La jefa de policía, Tina Goncalves, afirmó que, al parecer, una disputa familiar provocó la violencia. Añadió que la policía aún estaba recopilando información de los testigos, aunque no creen que nadie más esté implicado.

«Parece que se trató de un ataque selectivo, que podría tratarse de una disputa familiar. No podemos revelar los nombres de las víctimas porque, obviamente, queremos hablar con la familia y asegurarnos de que estén bien informados de lo sucedido antes de divulgar esa información».

We are actively monitoring the shooting at Dennis M. Lynch Arena in Pawtucket. I just spoke with Mayor Grebien as well as @RIStatePolice who are working with local law enforcement. I am praying for Pawtucket and everyone involved. — Governor Dan McKee (@GovDanMcKee) February 16, 2026

El partido de hockey se estaba transmitiendo en vivo, por lo que el video del tiroteo no tardó en hacerse viral en redes sociales. En la pista de hielo se encontraban los jugadores de varias escuelas como Coventry-Johnston y St. Raphael-Providence Country Day-North Providence-North Smithfield.