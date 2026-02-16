EN VIDEO: Tiroteo en partido de hockey escolar dejó dos muertos, habría iniciado por una disputa familiar

EEUU

Tiroteo en partido de hockey escolar dejó dos muertos, habría iniciado por una disputa familiar

Al menos dos personas murieron y otras tres resultaron heridas luego de que un hombre disparara en las gradas de un estadio de hockey donde se celebraba un encuentro de equipos de secundaria en Pawtucket, Estados Unidos.

Organismos policiales describieron a las dos víctimas fallecidas como personas adultas. Además, indicaron que el tirador también murió, aparentemente con una herida autoinfligida.

Asimismo, reveló que las tres personas heridas se encuentran en estado crítico y hospitalizadas. 

La jefa de policía, Tina Goncalves, afirmó que, al parecer, una disputa familiar provocó la violencia. Añadió que la policía aún estaba recopilando información de los testigos, aunque no creen que nadie más esté implicado.

«Parece que se trató de un ataque selectivo, que podría tratarse de una disputa familiar. No podemos revelar los nombres de las víctimas porque, obviamente, queremos hablar con la familia y asegurarnos de que estén bien informados de lo sucedido antes de divulgar esa información».

El partido  de hockey se estaba transmitiendo en vivo, por lo que el video del tiroteo no tardó en hacerse viral en redes sociales. En la pista de hielo se encontraban los jugadores de varias escuelas como  Coventry-Johnston y St. Raphael-Providence Country Day-North Providence-North Smithfield.

El superintendente de Coventry dijo que todos los estudiantes de la ciudad fueron contabilizados y estaban a salvo.

Las Escuelas Públicas de Johnston publicó un breve reporte de lo ocurrido. «Hemos confirmado que nuestro estudiante-atleta de la Escuela Secundaria Johnston, que participó en el partido, se encuentra a salvo. También tenemos conocimiento de otro estudiante de Johnston que también estuvo presente, y ese estudiante también se encuentra a salvo. Hasta el momento, según nuestro conocimiento, ningún estudiante de la Escuela Secundaria Johnston resultó herido durante este incidente».

