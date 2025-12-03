«No va a engañar a Trump»: Rubio acusó a Maduro de haber «roto» todos los acuerdos con EEUU

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el mayor problema de considerar la negociación como una opción con Nicolás Maduro es que sus antecedentes evidencian que ha «incumplido» con todos los acuerdos que ha firmado en el pasado.

«Al final del día con Maduro y su problema básicamente es que este es un tipo si querías hacer un trato con él no sé cómo lo haces. Ha roto todos los acuerdos que ha hecho. Ahora, eso no significa que no debas intentarlo. Si puedes encontrar una manera que sabes que puede traer estabilidad al hemisferio, puedes hacer que Venezuela ayude a ser un país que no es la base para influencia iraní y actividades contra los Estados Unidos, podrías tener una Venezuela que no traficara con drogas y no enviara gente a nuestro país como los pandilleros del Tren de Aragua, eso sería genial», comentó.

Asimismo, acotó durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News que «el problema es que Maduro ha hecho cinco tratos con diferentes partidos en los últimos 10 años y ha roto cada uno de ellos. Incluso la administración Biden hizo un acuerdo con él: le devolvieron a sus sobrinos, condenados por narcotráfico, y a su principal operador financiero. A cambio prometió elecciones libres y justas. Nunca las hizo. Robó las elecciones. Engañó a Joe Biden. No va a engañar a Donald Trump», advirtió.

Rubio insistió en que «para hacer un acuerdo tiene que haber alguien que cumpla», algo que Maduro nunca ha demostrado a su juicio.

#3Dic | El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que el mayor problema de considerar la negociación como una opción con Maduro es que sus antecedentes evidencian que ha «incumplido» con todos los acuerdos que ha firmado en el pasado. Más detalles:… pic.twitter.com/8929ZgcOmE — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 3, 2025

Marco Rubio sostuvo que Maduro «no es un gobierno legítimo, sino una organización del narcotráfico»

«El hecho de que Maduro se sienta amenazado por la presencia de activos estadounidenses en la región en una misión antidrogas demuestra que está metido en el negocio de las drogas”, afirmó Rubio. Asimismo, recordó que en 2020 un gran jurado en Nueva York acusó formalmente a Maduro y a varios miembros de su gobierno por narcotráfico.

Durante la entrevista, también alertó sobre la presencia de Irán y Hezbollah en Venezuela, lo que calificó como un «anclaje hostil en el hemisferio».

«Si un portaaviones estadounidense se despliega en Japón o en el Mediterráneo, todos lo celebran como muestra de compromiso. Pero si se despliega en nuestro propio hemisferio, lo cuestionan. América primero significa empezar por nuestro vecindario», dijo.