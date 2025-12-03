Tres venezolanos detenidos en Chicago por múltiples robos a mano armada, entre ellos hay un menor de edad

Tres migrantes venezolanos fueron arrestados en Chicago (EEUU), tras ser acusados de cometer un robo a mano armada contra tres mujeres en un edificio de apartamentos de Buena Park.

Según la policía y registros judiciales, citados por CWB Chicago, el hecho ocurrió en la madrugada del pasado 22 de noviembre. Ese día las víctimas regresaban de una salida nocturna en Gold Coast y fueron seguidas hasta la entrada de su residencia en la cuadra 700 de West Gordon Terrace.

De acuerdo con la fiscalía, uno de los sospechosos, menor de edad, exhibió un arma de fuego para intimidar a las mujeres y obligarlas a entregar sus pertenencias.

Dos de ellas entregaron sus bolsos voluntariamente. Mientras que, a la tercera, la despojaron de manera violenta cuando uno de los atacantes cortó la correa de su bolso cruzado.

Posteriormente, los delincuentes huyeron con los tres bolsos, que contenían billeteras y tarjetas de crédito.

Las víctimas, que todavía conservaban sus teléfonos móviles en los bolsillos, lograron llamar rápidamente al 911. Minutos después, agentes del Departamento de Policía de Chicago localizaron y detuvieron a los tres sujetos cerca de Lake Shore Drive y Addison, quienes coincidían con las descripciones proporcionadas.

Los detenidos fueron identificados como José Domínguez-Rosario y Deus Rojas, ambos de 18 años. También arrestaron a un menor cuya identidad permanece reservada.

Aunque los sospechosos no tenían consigo las pertenencias robadas ni el arma al momento de la detención, las víctimas los reconocieron como los responsables del asalto.

ENCONTRARON EL ARMA Y PERTENENCIAS ROBADAS

Horas más tarde, un ciudadano halló una pistola de 9 mm cargada en la cuadra 3600 de North Lake Shore Drive. Muy cerca del lugar donde fueron arrestados los acusados.

Asimismo, otro vecino encontró los bolsos de las víctimas en la cuadra 4100 de North Marine Drive, a pocas cuadras de la escena del crimen.

En consecuencia, el juez James Murphy III ordenó la detención preventiva de los dos adultos, mientras que el caso del menor permanece bajo reserva debido a la protección legal de los antecedentes juveniles en Illinois.

Los tres enfrentan cargos por robo a mano armada, un delito grave que podría derivar en severas condenas.

En tanto, el caso ha generado preocupación en la comunidad local por la violencia del ataque y participación de jóvenes migrantes en hechos delictivos. Todo, en medio de la disputa entre autoridades locales y el presidente de EEUU, Donald Trump. Vale recordar, que el mandatario ha propuesto en reiteradas oportunidades militarizar la ciudad para reducir los crímenes.