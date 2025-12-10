Niño Jesús esposado: Iglesia exhibió polémico nacimiento para protestar en contra de las redadas del ICE

Un nacimiento exhibido en una iglesia del área de Chicago muestra al Niño Jesús con las muñecas atadas con bridas y a María y José con máscaras de gas en lo que sus organizadores llamaron «una escena de separación familiar forzada» en medio de una ofensiva federal contra el crimen y los inmigrantes indocumentados .

La exhibición en la Iglesia de Lake Street de Evanston, a unas 15 millas de Chicago, también muestra al bebé en una manta de emergencia estilo mylar y a agentes de inmigración con las caras cubiertas con cascos y túnicas para que parezcan soldados romanos.

«Esta instalación reimagina la natividad como escenario de separación forzada familiar, trazando paralelismos directos entre la experiencia de refugiados de la Sagrada Familia y las prácticas contemporáneas de detención de inmigración», indicó la iglesia.

«Al colocar la historia de Navidad (la narrativa central del cristianismo de refugio, santuario y familia sagrada) en el lenguaje visual de la aplicación de la ley y detención de la inmigración, este trabajo pide a los espectadores que se enfrenten a la desconexión entre los valores religiosos o morales profesados y las políticas de inmigración. La manta de emergencia hace referencia a los materiales reales utilizados en los centros de detención. Los lazos de cremallera en las muñecas del bebé hacen referencia directamente a los niños que fueron atados por agentes durante una redada en un edificio de apartamentos de Chicago a principios de este año, donde la mayoría de los residentes eran ciudadanos estadounidenses: un duro recordatorio de que el terror policial no discrimina por el estado de la documental», explicó.

Asimismo, destacaron otros elementos del nacimiento. «Las máscaras de gas usadas por María y José hacen referencia al uso documentado de gas lacrimógeno y otras armas químicas desplegadas por agentes de ICE contra manifestantes pacíficos, periodistas y miembros de la comunidad que abogan por la reforma migratoria y dan testimonio de abusos de los derechos humanos dentro del sistema», añadió.

«Esta instalación no es sutil porque la crisis que aborda no es abstracta. Esperamos que los espectadores se unan a la conversación sobre lo que significa santuario cuando las familias que huyen de la violencia se encuentran con separación, detención y deshumanización. Esperamos además que la conversación mueva a la gente a la acción, independientemente de la fe o el trasfondo filosófico.

La Sagrada Familia eran refugiados. Esto no es interpretación política, es la realidad descrita en las historias que nuestra tradición ha contado y contado durante milenios. Al presenciar esta historia familiar a través de la realidad a la que se enfrentan los migrantes hoy, esperamos restaurar su ventaja radical, y preguntarle qué significa celebrar el nacimiento de un niño refugiado mientras rechazamos a aquellos que siguen los pasos de ese niño», concluyó la iglesia.

REDADAS MIGRATORIAS

El Departamento de Seguridad Nacional ha negado que las muñecas de los niños estuvieran atadas con bridas.

El reverendo Michael Woolf, ministro de Lake Street, se encontraba entre un grupo de manifestantes arrestados el 14 de noviembre frente a un centro federal de inmigración en Broadview, Illinois. Una foto de Woolf, tumbado boca abajo en el suelo mientras estaba detenido, se difundió ampliamente en aquel momento.

En cuanto a la inmigración, la iglesia afirmó que su política es «abogar por una reforma migratoria integral y apoyar el trato humano y el respeto a todos los inmigrantes que buscan entrar a nuestro país, reconociendo que Estados Unidos es una nación de inmigrantes».

La represión migratoria se intensificó en septiembre cuando el presidente Donald Trump anunció el envío de la Guardia Nacional a Chicago. El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 3 de diciembre que agentes federales iniciarían la Operación Catahoula Crunch en Nueva Orleans, centrándose en «criminales violentos».

Pero otras operaciones muestran que muchas personas detenidas no tienen antecedentes penales. En Chicago, los registros judiciales presentados por el Departamento de Justicia mostraron que, de 600 arrestados, solo 16 tenían antecedentes penales.