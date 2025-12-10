EEUU

Fiestas, luces y tradición: estos son los 20 mejores lugares para celebrar la llegada del 2026 en EEUU

El ranking 2025 de WalletHub posiciona a Orlando, Las Vegas y Nueva York como las mejores ciudades para celebrar Año Nuevo en Estados Unidos. / Archivo

La llegada del Año Nuevo en Estados Unidos se perfila como una de las temporadas más dinámicas para el turismo interno y las celebraciones colectivas.  

El reciente ranking de WalletHub, publicado el 5 de diciembre, ofrece una guía oficial sobre las mejores ciudades para despedir el 2025 y recibir el 2026.  

Este listado, elaborado con criterios como precios, oferta de eventos y accesibilidad, se convierte en una referencia clave para residentes y turistas que buscan experiencias memorables. Además, marca tendencias en ocupación hotelera y movilidad, reflejando el impacto económico y social de estas festividades. 

En el ranking 2025, Orlando, en Florida, se posicionó en el primer lugar como la mejor ciudad para celebrar Año Nuevo. Sus múltiples espectáculos de fuegos artificiales, abundancia de tiendas para fiestas, gran número de bares y discotecas por habitante y hospedaje asequible fueron factores decisivos. 

WalletHub destacó que “Orlando ofrece una amplia variedad de espectáculos pirotécnicos, además de alternativas destinadas tanto a turistas como a residentes”, consolidando su imagen como un destino versátil y familiar. 

Las Vegas, en Nevada, ocupó el segundo lugar gracias a su amplia oferta de restaurantes, locales de música en vivo y entretenimiento de primer nivel.  

Nueva York, por su parte, se ubicó en la tercera posición, destacando por su baja probabilidad de lluvias el 31 de diciembre, su relevancia como destino emblemático y la gran disponibilidad de espacios para festejar.  

Estas ciudades, junto con otras incluidas en el top 20, reflejan la diversidad de opciones que Estados Unidos ofrece para recibir el Año Nuevo 2026. Desde celebraciones masivas hasta experiencias más íntimas y personalizadas. 

El ranking 2025 de WalletHub ubica a Orlando en el primer lugar / Archivo.

¿QUÉ VARIABLES INFLUYERON EN EL ESTUDIO?  

El informe de WalletHub comparó 100 de las principales ciudades del país utilizando 26 indicadores. Entre ellos destacan la legalidad del uso de fuegos artificiales, densidad de locales nocturnos, precios de hospedaje, condiciones climáticas y diversidad gastronómica.  

La metodología se basó en datos públicos y privados, incluyendo agencias gubernamentales y organismos turísticos, lo que otorga solidez a los resultados. La clasificación evidencia cómo la combinación de factores económicos y recreativos define la calidad de la experiencia para quienes celebran la llegada del nuevo año. 

LISTA COMPLETA  

  1. Orlando, Florida 
  2. Las Vegas, Nevada 
  3. Nueva York, Nueva York 
  4. Seattle, Washington 
  5. Los Ángeles, California 
  6. San Diego, California 
  7. Chicago, Illinois 
  8. Washington, D.C. 
  9. San Francisco, California 
  10. Miami, Florida 
  11. Anaheim, California 
  12. Tampa, Florida 
  13. Pittsburgh, Pennsylvania 
  14. Atlanta, Georgia 
  15. Louisville, Kentucky 
  16. St. Louis, Missouri 
  17. Boston, Massachusetts 
  18. Denver, Colorado 
  19. Cincinnati, Ohio 
  20. Philadelphia, Pennsylvania 
