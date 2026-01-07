Minnesota declaró estado de emergencia tras violenta muerte de una mujer a manos de ICE

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, declaró este miércoles, 7 de enero, el estado de emergencia y pidió a su Guardia Nacional prepararse tras la muerte de una mujer abatida por disparos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que ha generado protestas ciudadanas.

Sobre el caso de la mujer abatida, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, acusó a la misma de cometer «un acto de terrorismo doméstico».

Noem afirmó que las autoridades actuaron en «defensa propia» y el episodio demuestra que, según ella, estos operativos están expuestos a ataques «a diario».

«Seguimos recabando más información, pero esto demuestra las agresiones a las que se enfrentan nuestros agentes de ICE y las fuerzas del orden todos los días», señaló Noem, durante una rueda de prensa en Brownsville (Texas) citada por la agencia de noticias EFE.

Lo que se sabe, es que un agente del ICE disparó contra la mujer en Minneapolis, este miércoles, en medio de un operativo que la agencia llevaba a cabo en la ciudad. Así lo informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial en la plataforma X.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Las autoridades aseguraron, en el comunicado, que un grupo de manifestantes intentó bloquear el operativo. Además, que uno de ellos, «utilizó el vehículo» de la mujer para intentar chocar contra uno de los agentes.

En vídeos compartidos en redes sociales, sin embargo, se ve como la mujer que conducía una camioneta fue rodeada por agentes de ICE quienes le pedían bajarse del vehículo.

Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y minutos después, el carro chocó contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

LA RESPUESTA DEL GOBERNADOR DE MINNESOTA

«He visto el video. No creas en esta máquina de propaganda. El estado garantizará que haya una investigación completa, justa y rápida para asegurar la rendición de cuentas y la justicia». Así respondió Walz al DHS por medio de su cuenta en la plataforma X.

Asimismo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, también rechazó duramente la versión de Noem y cuestionó el despliegue federal de más de 2.000 agentes como parte del operativo migratorio en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul.

I’ve seen the video. Don’t believe this propaganda machine. The state will ensure there is a full, fair, and expeditious investigation to ensure accountability and justice. https://t.co/3faWW4bQvV — Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 7, 2026

“No están aquí para generar seguridad en esta ciudad. Lo que están haciendo no es brindar seguridad en Estados Unidos. Lo que están haciendo es provocar caos y desconfianza”, dijo.

Por tanto, pidió a los agentes federales que abandonen la ciudad. “Están separando familias. Están sembrando el caos en nuestras calles y, en este caso, literalmente, matando personas”, sostuvo.

“Ya están intentando presentar esto como un acto de defensa propia. Habiendo visto yo mismo el video, quiero decirle algo directamente a todo el mundo: eso es una estupidez”, añadió el alcalde.