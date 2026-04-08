«Una nueva era digital»: Melania Trump celebra condena contra hombre que utilizó la IA para crear contenido para adultos

La justicia federal de Ohio (EEUU) dictó la primera condena en el país bajo la Ley ‘Take It Down’, impulsada por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Una normativa destinada a frenar la proliferación de imágenes sexuales generadas con inteligencia artificial (IA) sin consentimiento.

A través de la red social X (antes Twitter), Melania Trump calificó la condena como un hito. «Hoy se produce la primera condena en virtud de la Ley ‘Take It Down’, que protege a las víctimas de imágenes sexualmente explícitas generadas por IA sin consentimiento, del ciberacoso y de las amenazas de violencia», expresó la primera dama.

La primera dama también agradeció al fiscal federal Dominick S. Gerace II por su trabajo en la investigación y persecución de este tipo de delitos, en lo que describió como «una nueva era digital».

Lo que se precisó, es que el acusado, James Strahler, de 37 años, se declaró culpable de varios cargos, entre ellos acoso cibernético, producción de material obsceno relacionado con abuso sexual infantil y distribución de falsificaciones digitales.

Según documentos del tribunal del Distrito Sur de Ohio, Strahler utilizó herramientas avanzadas de inteligencia artificial para manipular imágenes y crear contenido sexual explícito sin consentimiento, afectando a múltiples víctimas adultas y menores.

De acuerdo con la Fiscalía, Strahler llevó a cabo una «campaña de acoso» entre diciembre de 2024 y junio de 2025, utilizando más de 24 plataformas de inteligencia artificial y más de 100 modelos distintos instalados en su teléfono móvil.

Las autoridades señalan que atacó al menos a seis víctimas adultas, enviando imágenes manipuladas que combinaban material real y generado por IA.

Entre los casos más graves, se incluyen vídeos falsos en los que una víctima aparecía en situaciones sexuales con familiares, material que luego fue difundido en su entorno laboral.

TAKE IT DOWN ACT: FIRST CONVICTION Today marks the first conviction under the Take It Down Act – protecting victims from non-consensual AI-generated sexually explicit images, cyberstalking, and threats of violence. Thank you U.S. Attorney Dominick S. Gerace II for protecting… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 7, 2026

La investigación también reveló que el acusado creó más de 700 imágenes manipuladas y almacenaba otras 2.400 piezas de contenido ilegal, incluyendo material de abuso sexual infantil alterado digitalmente.

Parte de este contenido fue publicado en sitios web dedicados a la explotación sexual.

Además, Strahler habría utilizado IA para superponer rostros de menores de su comunidad en cuerpos de adultos, generando vídeos explícitos.

La sentencia será dictada en una fecha posterior. Sin embargo, el caso ya se perfila como un precedente clave en la regulación del uso criminal de la inteligencia artificial. También en la protección de las víctimas en entornos digitales.

LA LEY ‘TAKE IT DOWN’

La Ley Take It Down, aprobada con amplio respaldo bipartidista, penaliza la distribución de imágenes sexuales no consentidas. Se incluye la llamada «pornografía de venganza» y los contenidos generados mediante IA que representen abuso sexual infantil.

La normativa contempla penas de hasta dos años de prisión cuando las víctimas son adultas y hasta tres años cuando involucran a menores.

Además, obliga a las plataformas digitales a retirar el contenido ilegal en un máximo de 48 horas. Esto, tras recibir una notificación formal, bajo supervisión de la Comisión Federal de Comercio.