El caso de Ezequiel Véliz: Médico venezolano fue detenido por ICE, familia dice que está legal y hasta fue galardonado en EEUU

Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvieron al médico venezolano Ezequiel Véliz en Texas.

Su hermano Karick Véliz denunció que el doctor es residente (PGY-2) del Knapp Center en McAllen.

«A pesar de su impecable trayectoria, fue detenido anoche en el checkpoint de Sarita, Texas, bajo acusaciones falsas de «overstay» (cuando un extranjero permanece en un país más allá del tiempo autorizado por su visa o el sello de entrada), ignorando que su proceso de visa J-1 está legalmente en curso», comentó.

Asimismo, expresó que Ezequiel no es solo un médico «es una eminencia en formación».

«Fue galardonado con el premio al mejor médico de su posgrado, un honor que usualmente solo alcanzan médicos senior. Es miembro del Texas Board para admisiones en escuelas de medicina. Y dedica su vida a salvar a la comunidad de McAllen, ganándose el respeto absoluto de sus pacientes y colegas», acotó.

En ese sentido, Véliz sostuvo que «es inaceptable que un profesional de este nivel, que trabaja incansablemente por la salud de los estadounidenses, esté incomunicado y sin acceso a sus derechos».

«Ezequiel presentó absolutamente todas las pruebas y documentación legal que demuestran que su proceso de visa J-1 está en curso. Aun así, tras retenerlo casi 3 horas ‘verificando su estatus’, decidieron detenerlo de manera arbitraria e incomunicarlo», apuntó.