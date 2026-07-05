Marco Rubio conmemoró el Día de la Independencia de Venezuela e hizo este llamado

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, conmemoró este 5 de julio el Día de la Independencia de Venezuela con un mensaje difundido a través de la embajada norteamericana en Caracas, en el que hizo un llamado a que el país siga siendo un «aliado» de Washington.

En el comunicado, Rubio, en nombre de EEUU, se unió «al pueblo de Venezuela en la conmemoración de este día nacional».

«Llevamos en nuestros corazones y nos unimos en oración a los venezolanos afectados por los recientes y devastadores terremotos. Su valentía y unidad ante la tragedia reflejan el espíritu resiliente y duradero del pueblo venezolano», destacó el jefe de la diplomacia estadounidense.

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En ese sentido, subrayó que los rápidos esfuerzos de respuesta de la Administración Trump para entregar ayuda vital, incluyendo la activación de los equipos de búsqueda y rescate urbano del Cuerpo de Bomberos y Rescate del Condado de Fairfax, el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, el Cuerpo de Bomberos y Rescate de Miami-Dade y el Departamento de Bomberos y Rescate de la Ciudad de Miami, «demuestran nuestro apoyo para una recuperación total».

«En medio de este momento difícil, esperamos continuar trabajando hacia una Venezuela estable, próspera y democrática, aliada con los Estados Unidos», sentenció el escrito.