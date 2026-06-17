Maduro reflexiona desde la cárcel al recordar al papa Francisco: «La esperanza cristiana es invencible»

Nicolás Maduro, quien permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos a la espera de su juicio, reflexionó este miércoles sobre la «esperanza cristiana» y recordó al fallecido papa Francisco.

La cuenta de X (Twitter) de Maduro publicó esta tarde un extenso mensaje sobre la esperanza y el cristianismo. Además, recordó que se cumplen 13 años desde que, junto a su esposa, Cilia Flores, conoció al papa.

«Recordamos con profundo amor y gratitud a un pastor de los pueblos, a un hombre sencillo, valiente, cercano a los pobres y sembrador de esperanza», acotó Maduro. Además, reflexionó sobre las palabras del papa en su libro Esperanza.

«No es una palabra bonita ni un deseo pasajero. La esperanza es muchísimo más que eso: es la certeza de haber nacido para no morir nunca más, de que hemos nacido para las cumbres, para disfrutar la felicidad», dijo Maduro.

PIDE «ESPERANZA» PARA VENEZUELA

Maduro consideró que las palabras del papa Francisco son de gran utilidad para Venezuela y la humanidad. «Nos enseñó a orar, actuar, a mirar a los pobres, a buscar la paz y a no cansarnos de sembrar», acotó.

«Caminamos de la mano de una niña irreductible cuyo nombre llevamos en el alma: la esperanza. Porque Dios ha hecho de nosotros esperanza. Que esa esperanza siga guiando a Venezuela, a los pueblos del mundo y a toda la humanidad hacia la verdad, paz y vida», concluyó.

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La esperanza cristiana es invencible. Esta afirmación del papa Francisco, colmada de amor y gratitud, es la que hoy nos sostiene, nos levanta y nos impulsa a no dejar de creer ni de sembrar. pic.twitter.com/PqZUFr6AP4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 17, 2026



El entorno de Maduro ha asegurado que los mensajes publicados en sus redes sociales son enviados por él desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. No ha dado otra clase de pronunciamientos públicos.

Las declaraciones de Maduro se dieron un día después de que su próxima audiencia fuera pospuesta al 22 de julio. Las autoridades afirmaron que buscan «evitar problemas de programación y logísticos relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad».