¿Romance Mundial?: Filtraron foto de Shakira saliendo de un hotel con un famoso actor mexicano

Una fotografía de Shakira mientras salía de un hotel en Los Ángeles (EEUU), junto a un famoso actor mexicano, fue filtrada en las últimas horas y desató especulaciones en redes sociales sobre un posible romance, tras su participación en la inauguración del Mundial en México.

Se trata del actor Manuel García-Rulfo y lo vieron junto a Shakira en las inmediaciones del Sunset Tower Hotel en Los Ángeles, donde fueron captados saliendo del establecimiento en imágenes difundidas por el medio DeuxMoi.

La escena se viralizó con rapidez, especialmente porque se produjo días después de la participación de Shakira en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en Ciudad de México y durante una pausa de su tour ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

La atención mediática se intensificó además por unas recientes declaraciones de la cantante en una entrevista con People, en la cual aseguró que su prioridad actual son sus hijos.

«Solo estoy pensando en criar a mis hijos. No veo eso por ahora», afirmó, al tiempo que reflexionó sobre su resiliencia tras momentos personales difíciles, lo que alimentó todavía más el interés sobre su vida sentimental.

Pero pese al ‘ruido’ en redes sociales, ni Shakira ni el actor hicieron comentarios públicos sobre las imágenes. Hasta ahora, dejando el supuesto vínculo en el terreno de la especulación mediática.

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¿QUÉ SE SABE DEL ACTOR?

En paralelo, García-Rulfo atraviesa una etapa personal, en la que su relación con Audrey McGraw habría terminado este año.

El actor mexicano, conocido internacionalmente por su papel en la serie de Netflix The Lincoln Lawyer, también es reconocido por sus participaciones en producciones como Bless Me, Ultima y Cake.

Sin embargo, su proyección internacional se consolidó con Los siete magníficos de 2016. En esa producción, interpretó a uno de los protagonistas junto a Denzel Washington y Chris Pratt.

Dentro de las adaptaciones de Agatha Christie, García Rulfo interpretó a Bouc en Asesinato en el Orient Express de 2017. Retomó el personaje en Muerte en el Nilo de 2022.

También es protagonista de Pedro Páramo, la reciente adaptación de la emblemática novela. Igualmente, participó en La sombra del sicario.

Por esa diversidad de papeles apareció ligado a una producción de gran presupuesto y alcance global, cuando fue anunciado para Jurassic World Rebirth.

En televisión, el actor mexicano amplió su alcance internacional al participar en la serie Goliath de Amazon Prime Video. En la misma compartió créditos con Billy Bob Thornton. Este papel le permitió ganar visibilidad fuera del cine y consolidar su perfil en producciones dirigidas al competitivo mercado estadounidense.