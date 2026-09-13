En nuevo mensaje, Maduro agradeció la «solidaridad y apoyo» a Cilia Flores por sus «problemas de salud»

Como todos los domingos, Nicolás Maduro envió un mensaje a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, estuvo destinado a agradecer las expresiones de solidaridad que ha recibido su esposa Cilia Flores, debido a sus complicaciones de salud.

«Queremos agradecer de manera muy especial las expresiones de comprensión, solidaridad y apoyo que le han hecho llegar a ella en este momento en que tanto las necesita, para lograr superar los problemas de salud que ustedes han conocido», dijo Maduro en sus redes sociales.

Como se recordará, esta semana se pudo conocer que la defensa de Flores solicitó al tribunal del juez Alvin Hellerstein que le otorgue el beneficio de arresto domiciliario por complicaciones de salud. La petición incluía un mecanismo de custodia privado que sería pagado por la acusada.

El juez no se ha pronunciado sobre esta petición, pero sí ordenó sellar el expediente en relación con las afecciones de Flores, para que no salgan a la luz pública.

«DIOS ESTÁ CON NOSOTROS»

Por otro lado, Maduro aprovechó el mensaje para referirse a las celebraciones en torno a la Virgen de Coromoto y la Virgen del Valle.

En el post, Maduro citó una estrofa de la canción de Juan Antonio Espinosa: “Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad”.

“Celebramos con amor junto a Guanare, Margarita y toda Venezuela a la Virgen de Coromoto y a la Virgen del Valle”, publicó Maduro en su cuenta en Instagram, también en nombre de su esposa Cilia Flores.

“Recibimos de ustedes, compatriotas, sus saludos, oraciones y bendiciones, que se convierten en nuestra fuerza espiritual milagrosa”, añadió.

También llamó a mantener “el amor, la alegría y la honestidad” como valores para seguir adelante.

“Sigan con amor, alegría y honestidad, construyendo la fuerza para garantizar los caminos libres de nuestra Patria-Matria (sic)”, dijo.

«Cilia y yo los abrazamos por ahora y para siempre. ¡Dios está con nosotros! ¡Gracias por tanto amor!”, manifestó.

También hizo llegar su “abrazo de Año Nuevo a la comunidad judía de Venezuela y del mundo. Feliz Rosh Hashaná. Celebramos la llegada del año judío 5787, reconociendo el legado religioso, espiritual y humano de su historia”.