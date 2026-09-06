«¿Quién soy?, ¿quiénes somos?»: Las reflexiones que Nicolás Maduro compartió este 6Sept

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro volvió a compartir este domingo 6 de septiembre, sus reflexiones. En las mismas, el exmandatario, quien también escribió en nombre de su esposa, Cilia Flores, planteó algunas interrogantes.

«Podríamos responder a la pregunta: ¿Quién soy? ¿Quiénes somos?, somos de la verdad, del camino de la vida, del amor de Dios que está a nuestro lado protegiendo nuestro ser. Soy lo que tu amor y tu solidaridad me dan. Eso somos Cilia y yo: amor recibido, fe compartida, verdad sostenida y vida entregada a nuestra Patria”, señaló.

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Agregó que “el devenir de la historia, nuestra propia vida y nuestros propios valores que hemos construido en décadas de lucha”, forman parte de las respuestas a esas preguntas.

Además, Maduro compartió una serie de recomendaciones bibliográficas, libros que ha leído durante su cautiverio, entre ellos la Introducción al judaísmo, la Historia Global del cristianismo, la Biblia y el Corán.

Días de grandes reflexiones a la luz de las lecturas, en los libros que nos llegan gracias a ustedes y a la familia. pic.twitter.com/gOcWFaqLKr — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) September 6, 2026

PRIMERAS FOTOS DESDE PRISIÓN

Estas reflexiones las envió una semana después de que se publicaran sus primeras fotos desde la prisión donde se mantiene detenido en Brooklyn, Nueva York.

n el video difundido por Instagram, Maduro Guerra relató el estado de ánimo de su padre el día en que se tomó la imagen, marcado por la supuesta conmoción que le generaban los terremotos y la insistencia de la persona encargada de fotografiarlo dentro del centro de detención.

«Estaba pendiente de hacer este video para contar un poco cómo fue que nos llegó la foto de mi papá la semana pasada. Esa foto fue tomada el día 25 de junio, un día después del doble terremoto. Él nos cuenta que eran como las 6:00 de la tarde cuando llegó la persona que toma fotos, y él estaba frente al televisor, muy conmocionado, muy afligido, muy pendiente ese día (de Venezuela)», señaló el diputado.