EEUU

Los videos de la dramática situación en California: lluvias y fuertes inundaciones dejaron varios muertos

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
Otra fuerte tormenta alcanzó el sur de California el jueves / Captura de video

Las tormentas que azotan California (EEUU), en plena temporada navideña, han dejado varias víctimas mortales en distintos incidentes relacionados con las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la caída de árboles, según reportes oficiales. 

Contents

De acuerdo con medios locales, el número de muertos hasta este jueves, 25 de diciembre, ascendió al menos a cuatro, mientras las autoridades confirman si hay más víctimas en todo el estado.  

Leer Más

Camión con monos infectados de hepatitis C, herpes y COVID volcó en una carretera de EEUU, un ejemplar está desaparecido
Cierran playa de California tras el ataque a un surfista de tiburón de al menos 3 metros
EN VIDEO: La emotiva despedida que le hicieron a Candy, una perrita policía con cáncer

LEA TAMBIÉN: TORMENTA INVERNAL EN PLENA NAVIDAD OBLIGA A CALIFORNIA A DECLARAR EMERGENCIA EN VARIOS CONDADOS

En San Diego, un árbol de 23 metros de altura cayó y mató a un hombre de 64 años que estaba moviendo su vehículo. 

En el condado de Mendocino, una mujer de unos 70 años resultó gravemente herida cuando una gran roca la golpeó durante un deslave en el Parque Estatal MacKerricher.  

Aunque varias personas que pasaban por la zona lograron sacarla del agua, la víctima perdió el conocimiento y, pese a los esfuerzos por asistirla, fue declarada muerta en el lugar. 

Otro de los decesos se registró en el área de Redding, donde un conductor perdió la vida tras quedar atrapado dentro de su vehículo inundado.  

A esto se suma la muerte de un asistente del alguacil del condado de Sacramento, quien falleció el miércoles en un accidente automovilístico vinculado a las condiciones climáticas adversas. 

CAOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA 

En varios condados se emitieron órdenes y advertencias de evacuación. Especialmente, en comunidades montañosas y zonas cercanas a ríos y quebradas.   

En lugares como Wrightwood y Lytle Creek, los bomberos han tenido que rescatar a personas atrapadas en vehículos tras repentinos flujos de lodo y escombro.   

En el momento más crítico de las tormentas, más de 140.000 residentes quedaron sin electricidad en todo el estado. Los intensos vientos, junto con la caída de numerosos árboles, provocaron daños significativos en la infraestructura eléctrica. 

Todas estas condiciones llevaron a declarar estado de emergencia en varios condados del sur. Esto, incluidos Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.   

El gobernador de California, Gavin Newsom, explicó que la declaración de emergencia permite activar recursos estatales adicionales, coordinar equipos de rescate y acelerar la respuesta ante incidentes graves.  

«California está actuando de manera temprana y decisiva para adelantarse a las peligrosas tormentas invernales. Estamos trabajando estrechamente con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a salvo a los californianos», escribió Newsom en un comunicado.   

Asimismo, instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estatales de emergencia. Y, sobre todo, así como evitar las carreteras inundadas. 

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

¿Por equivocación? Madre es arrestada en EEUU por abuso infantil tras agredir a menor en un crucero
EEUU
perrito
VIRAL: Perrito intentó «robarse» un peluche de una tienda, clientes se organizaron para comprárselo y así reaccionó el animal
Mundo
VIRAL: ‘Santa Claus’ y la ‘señora Claus’ terminaron detenidos por ir a exceso de velocidad en Estados Unidos
EEUU