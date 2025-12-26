Los videos de la dramática situación en California: lluvias y fuertes inundaciones dejaron varios muertos

Las tormentas que azotan California (EEUU), en plena temporada navideña, han dejado varias víctimas mortales en distintos incidentes relacionados con las inundaciones, los deslizamientos de tierra y la caída de árboles, según reportes oficiales.

De acuerdo con medios locales, el número de muertos hasta este jueves, 25 de diciembre, ascendió al menos a cuatro, mientras las autoridades confirman si hay más víctimas en todo el estado.

En San Diego, un árbol de 23 metros de altura cayó y mató a un hombre de 64 años que estaba moviendo su vehículo.

En el condado de Mendocino, una mujer de unos 70 años resultó gravemente herida cuando una gran roca la golpeó durante un deslave en el Parque Estatal MacKerricher.

🇺🇸 | Los equipos de emergencia en California publicaron un video que muestra casas y vehículos envueltos en lodo y escombros después de que inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra arrasaron el condado de San Bernardino.pic.twitter.com/BZPInfiEl3 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 26, 2025

Aunque varias personas que pasaban por la zona lograron sacarla del agua, la víctima perdió el conocimiento y, pese a los esfuerzos por asistirla, fue declarada muerta en el lugar.

Otro de los decesos se registró en el área de Redding, donde un conductor perdió la vida tras quedar atrapado dentro de su vehículo inundado.

A esto se suma la muerte de un asistente del alguacil del condado de Sacramento, quien falleció el miércoles en un accidente automovilístico vinculado a las condiciones climáticas adversas.

A powerful storm moved through California on Christmas Day, bringing flooding rain and damaging winds to the Bay Area. Video shows floodwaters pouring into homes and streets in Daly City. pic.twitter.com/Mh6nUBQdm8 — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025

CAOS Y MEDIDAS DE EMERGENCIA

En varios condados se emitieron órdenes y advertencias de evacuación. Especialmente, en comunidades montañosas y zonas cercanas a ríos y quebradas.

En lugares como Wrightwood y Lytle Creek, los bomberos han tenido que rescatar a personas atrapadas en vehículos tras repentinos flujos de lodo y escombro.

En el momento más crítico de las tormentas, más de 140.000 residentes quedaron sin electricidad en todo el estado. Los intensos vientos, junto con la caída de numerosos árboles, provocaron daños significativos en la infraestructura eléctrica.

Todas estas condiciones llevaron a declarar estado de emergencia en varios condados del sur. Esto, incluidos Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.

Severe flooding in Southern California shut down major highways, including I-15, leaving holiday travelers stuck for miles as floodwaters and mud overtake roads and bridges. . pic.twitter.com/LrTEHF6Pno — AccuWeather (@accuweather) December 25, 2025

El gobernador de California, Gavin Newsom, explicó que la declaración de emergencia permite activar recursos estatales adicionales, coordinar equipos de rescate y acelerar la respuesta ante incidentes graves.

«California está actuando de manera temprana y decisiva para adelantarse a las peligrosas tormentas invernales. Estamos trabajando estrechamente con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a salvo a los californianos», escribió Newsom en un comunicado.

Asimismo, instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estatales de emergencia. Y, sobre todo, así como evitar las carreteras inundadas.