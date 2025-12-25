EEUU

Tormenta invernal en plena Navidad obliga a California a declarar emergencia en varios condados

Luis Alfredo Ledezma
Luis Alfredo Ledezma
3 Min de Lectura
3 Min de Lectura
Una autopista en el sector del valle de San Fernando de Los Ángeles fue cerrada debido a las inundaciones. / Cortesía: Jonathan Alcorn/ZUMA

Una intensa tormenta invernal golpea California (EEUU) con una fuerza inusual para la temporada navideña, obligando al estado a declarar estado de emergencia en varios condados del sur, incluidos Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego y Shasta.  

El fenómeno, impulsado por una serie de ríos atmosféricos, ha desatado lluvias de alta intensidad sobre suelos ya saturados, lo que incrementa de manera crítica el riesgo de inundaciones, deslizamientos de tierra y flujos de escombros. 

LEA TAMBIÉN: ALERTA POR INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS AMENAZAN A MILLONES DE PERSONAS EN CALIFORNIA

En respuesta, el gobernador de California, Gavin Newsom, explicó este miércoles, 24 de diciembre, que la declaración de emergencia permite activar recursos estatales adicionales, coordinar equipos de rescate y acelerar la respuesta ante incidentes graves.  

«California está actuando de manera temprana y decisiva para adelantarse a las peligrosas tormentas invernales. Estamos trabajando estrechamente con socios locales para proteger a las comunidades y mantener a salvo a los californianos», escribió Newsom en un comunicado.  

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO?  

En varios condados se han emitido órdenes y advertencias de evacuación, especialmente en comunidades montañosas y zonas cercanas a ríos y quebradas.  

En lugares como Wrightwood y Lytle Creek, los bomberos han tenido que rescatar a personas atrapadas en vehículos tras repentinos flujos de lodo y escombro.  

IMPACTO DE LA TORMENTA 

El impacto en la movilidad también ha sido significativo. Carreteras principales y rutas locales han sufrido cierres por inundaciones, desbordamientos y deslizamientos, afectando tanto los desplazamientos diarios como los viajes de temporada.  

Aeropuertos en el sur del estado reportan retrasos y cancelaciones debido a los fuertes vientos y la baja visibilidad, mientras que en zonas montañosas se registran condiciones de ventisca que complican aún más el tránsito. 

Por todas estas peligrosas condiciones, el gobernador instó a los ciudadanos a seguir las recomendaciones de las autoridades locales y estatales de emergencia, así como evitar las carreteras inundadas. 

De hecho, advirtió, que espera que la tormenta invernal, causada por una serie de ríos atmosféricos, sea una de las más fuertes en los últimos años para la época de Navidad. 

