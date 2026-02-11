Las ‘nuevas tácticas encubiertas’ con las que ICE aterroriza a migrantes en Minnesota: “Tom Homan es un diablo”

En Minnesota y otros estados de los Estados Unidos, organizaciones civiles y residentes han denunciado un aumento de tácticas encubiertas atribuidas a presuntos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes estarían utilizando disfraces de trabajadores comunes para realizar vigilancia y operativos migratorios.

La preocupación creció tras la difusión de testimonios que describen un clima de miedo persistente en comunidades latinas, donde muchas familias migrantes aseguran vivir encerradas por temor a redadas inesperadas.

Voces locales afirman que, aunque la presencia visible de agentes ha disminuido en las calles, las tácticas de ICE se han vuelto más agresivas y difíciles de detectar.

«El ICE sigue aquí, aunque no sea tan visible estos días. La promesa de Donald Trump era tener la deportación masiva más grande en la historia de los Estados Unidos y es lo que está haciendo. Tenían un diablo, se llamaba Gregory Bovino, el jefe de la patrulla fronteriza, y han traído a otro diablo, que es Tom Homan, quien es el zar de la frontera«, denunció el periodista Jorge Ramos entrevistado por su colega española Ana Pastor.

Asimismo, consideró que «lo único que han hecho es una cosa de relaciones públicas».

«Han bajado un poco su presencia en las ciudades más castigadas. No están por ningún lado. No están visibles. Claro. Entonces, lo que están haciendo es mucho peor, porque están entrando en casas, están entrando en las propiedades privadas, el trauma que están causando en la sociedad es espantoso», agregó.

«Me he pasado dos días hablando con gente escondida en su casa. Hay gente que lleva dos meses, como tú decías, metida en casa, no puede llevar a los niños al colegio, no puede ir al supermercado. ¿Cuánto tiempo se puede sostener ese miedo dentro de una sociedad como esta?», se cuestionó el periodista.

Y continuó: «Ahora este no es un país de segundas oportunidades. O sea, si vas a estar encerrado en tu casa aterrorizado, si tus hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos temen por sus padres y no los pueden cuidar, ciertamente Estados Unidos ahora no es el lugar para vivir».

NUEVAS TÁCTICAS DE ICE

El caso más reciente que encendió las alarmas ocurrió en los suburbios de Minneapolis, cuando Luis Ramírez, dueño de un restaurante mexicano, grabó a dos hombres vestidos como empleados de servicios públicos.

Según relató, los individuos portaban chalecos reflectantes y cascos blancos, pero ocultaron sus rostros al ser confrontados y parecían llevar equipo táctico bajo la ropa.

El video, difundido por medios estadounidenses, reavivó la creciente controversia sobre los límites legales y éticos de los operativos encubiertos. Hasta ahora, ni el Departamento de Seguridad Nacional ni ICE han confirmado si los sujetos eran agentes federales.

En tanto, abogados y activistas señalan que este tipo de tácticas no son completamente nuevas, pero sí han alcanzado un nivel más extremo en el contexto actual.

Reportes recientes mencionan presuntos agentes disfrazados de electricistas, constructores, repartidores e incluso activistas anti-ICE.

Naureen Shah, directora de defensa de inmigración de la de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), advirtió a Univisión que estas prácticas erosionan la confianza pública y generan confusión, especialmente cuando se realizan a plena vista y sin supervisión clara.