IMÁGENES DE HORROR: Filtran video de la brutal arremetida de agentes de ICE contra defensora de migrantes en California

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
4 Min de Lectura
4 Min de Lectura
CNN obtuvo un video de un agente de ICE que arroja a una mujer al suelo y luego rocía con gas pimienta / Captura de video

Un grupo de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quedaron bajo el ojo del huracán público tras la difusión de un video obtenido por CNN en el que se observa a un oficial arrojando al suelo a una voluntaria proderechos de los inmigrantes y rociando gas pimienta contra un grupo de activistas en California (EEUU). 

El incidente, ocurrido el pasado 4 de febrero, se produjo frente a un edificio gubernamental donde defensores de los derechos de los migrantes realizaban labores de observación y acompañamiento. 

LEA TAMBIÉN: MIGRANTES VENEZOLANOS EN FLORIDA REVELAN LO QUE LES ROBA SU «SUEÑO AMERICANO« CADA NOCHE

Como era de esperarse, las imágenes han reavivado la controversia sobre el uso de la fuerza en operativos migratorios y el trato a organizaciones civiles que documentan estas acciones. Especialmente, por parte de ICE.  

Tomás Rebecchi, voluntario de la organización Defensa, relató que presenció el momento en que la mujer fue empujada violentamente.  

Afirmó que su primera reacción «fue de shock y que, al ver la fuerza empleada, «sintió una profunda indignación».  

Rebecchi también fue alcanzado por el gas pimienta mientras intentaba auxiliar a la víctima. Sin embargo, enfatizó que la presencia de observadores es fundamental para evitar que los hechos sean tergiversados y para documentar posibles abusos durante los operativos federales. 

«Estaba en Shock. Solo me aseguraba de que estuviera bien. Y la siguiente emoción que me invadió fue la ira. Que alguien tirara a una mujer al suelo con tanta fuerza», dijo el hombre, quien también fue rociado con pimienta.  

«Por eso tenemos que estar allí. Ellos intentarán tergiversar la historia. La cambiarán. Tenemos que estar grabando, observando. Y sí, contraatacando cuando ellos usan la fuerza contra personas inocentes», agregó.  

El incidente se produce en un contexto de creciente tensión en torno a la política migratoria de la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.  

CASI 400 MIL MIGRANTES DETENIDOS EN UN AÑO 

En una comparecencia ante el Congreso, el director interino de ICE, Todd Lyons, informó que entre el 20 de enero de 2025 y el 20 de enero de 2026 la agencia arrestó a 379.000 inmigrantes.  

Lyons aseguró que entre ellos se encuentran miles de presuntos pandilleros y más de un millar de personas catalogadas como terroristas conocidos o sospechosos. Además, defendió que la agencia mantiene su compromiso con hacer cumplir la ley migratoria. 

La audiencia en la Cámara de Representantes coincidió con un momento especialmente delicado para el Gobierno, que enfrenta críticas por las redadas en Minnesota. En concreto, tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en operativos federales. 

Las protestas y la presión pública han obligado a moderar el despliegue en ese estado, mientras organizaciones civiles y legisladores cuestionan la supervisión y los protocolos de uso de la fuerza por parte de ICE. 

