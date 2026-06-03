La medida de EEUU para frenar apuestas entre militares tras escandaloso caso vinculado a la captura de Maduro

Un proyecto de ley busca frenar las apuestas entre militares en Estados Unidos, tras el escándalo vinculado a la captura de Nicolás Maduro Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero por fuerzas especiales de ese país en Caracas.

De acuerdo con la información de CNN, el texto del proyecto de ley, publicado la semana pasada por la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, incluye el requisito de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emita regulaciones que prohíban a los miembros de las fuerzas armadas y a los empleados civiles del Pentágono operar en mercados de predicción o apuestas.

Esto último, cuando la persona tenga «información no pública» relevante o «pueda razonablemente obtener» dicha información. La disposición también exigiría que Hegseth desarrolle una «gama de sanciones» por violar la norma.

APUESTA Y LA CAPTURA DE MADURO

Vale recordar, que las operaciones vinculadas con Maduro llevaron en abril al primer procesamiento federal conocido por presunto uso de información privilegiada en mercados de predicción.

Se alegó que el soldado ganó US$ 400.000 en Polymarket. El militar se declaró inocente, y Polymarket emitió un comunicado en el cual se afirmó que había «remitido el asunto al Departamento de Justicia de los Estados Unidos».

Informaron, además, que remitieron el asunto, después de que la plataforma «identificara a un usuario operando con información gubernamental clasificada».

Aunque la disposición que prohíbe las apuestas entre militares podría ser eliminada durante los meses de debate que aún le esperan al proyecto anual de política de defensa —según apuntó el medio—, la propuesta marcaría un cambio importante al permitir imponer severas sanciones a los miembros de las Fuerzas Armadas que utilicen información privilegiada para obtener beneficios en apuestas.