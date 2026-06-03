VIDEO: María Elvira Salazar dice que espera elecciones en Venezuela para el 2027, pero extendió el plazo para otra fecha

La congresista estadounidense María Elvira Salazar señaló este miércoles, 3 de junio, que espera elecciones en Venezuela para el 2027, pero extendió el plazo para otra fecha.

“Yo apuesto a que las elecciones sean en 2027, pero si es en el año 2028, está bien. Estos son procesos que hay que establecer bien para que los resultados sean buenos”, declaró la legisladora al periodista Jorge Agobian.

Las declaraciones de Salazar fueron emitidas, luego de que la funcionaria participara en una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos con la participación del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El funcionario fue, precisamente, consultado sobre las elecciones en Venezuela por la Salazar. Rubio, en su respuesta, subrayó que los comicios hacen parte de una de las tres fases pautadas por Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Indicó, que una de las condiciones para que se celebren elecciones, está relacionada con la libertad de prensa.

«Parte de la fase de recuperación es crear las condiciones para una prensa libre e independiente. Se necesita una prensa libre para tener elecciones libres y justas», resaltó.

«Hemos visto un aumento en esa actividad, no es del 100%, pero debe seguir creciendo», añadió el funcionario.

#3Jun | María Elvira Salazar: «Para mí lo más importante es que en Venezuela haya elecciones, insistí categoricamente sobre el secretario para que nos diera una fecha (…) Yo quiero que sea el año que viene, pero si es el año 2028 está bien, el tema es que haya» 📷:… pic.twitter.com/b1ywCw5otJ — Caraota Digital (@CaraotaDigital) June 3, 2026

PARTIDOS POLÍTICOS EN VENEZUELA Y «COMISIÓN ELECTORAL»

A su vez, expresó que es importante darles tiempo a los «los partidos políticos para que se organicen y se movilicen porque no se puede participar en unas elecciones si no se ha tenido tiempo para hacerlo».

Asimismo, insistió en que «se necesita una nueva comisión electoral» y subrayó que la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere ver elecciones «lo antes posible».

«La realidad es que solo han pasado cinco meses, no cinco años, no 50 meses. Cinco meses no es mucho tiempo para que un país que ha pasado por lo que pasó, pero claramente necesitamos una nueva comisión electoral», enfatizó Rubio.

Por último, aseguró que «en última instancia, el futuro de Venezuela son elecciones multipartidistas, libres y justas».