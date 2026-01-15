La ley con la que amenazó Trump a los habitantes de Minnesota para «poner fin a las manifestaciones»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió este jueves, 15 de enero, a agitar el debate sobre el uso del poder federal al advertir que podría invocar la Ley de Insurrección, una norma con más de dos siglos de antigüedad, para desplegar tropas en Minnesota y “poner fin” a las protestas contra las tácticas de los agentes de inmigración.

La amenaza surge en medio de crecientes tensiones entre autoridades estatales y federales por la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, sigla en inglés).

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la Ley de Insurrección, que muchos presidentes han utilizado antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”, escribió Trump este jueves en un posteo en su red social Truth Social.

“¡Gracias por su atención a este asunto!”, agregó el mandatario estadounidense.

La advertencia de Trump llega días después del tiroteo que terminó con la vida de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, durante un operativo migratorio en Minneapolis, un hecho que desató protestas masivas en el estado y otras ciudades del país.

En días recientes, Trump defendió públicamente al agente del ICE que disparó y mató a la mujer durante el operativo en Minneapolis.

En una serie de mensajes difundidos también en Truth Social, Trump calificó el video del incidente como “horrible”, pero aseguró que el oficial actuó en defensa propia. Sus declaraciones se alinearon con las de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, quien también respaldó la versión federal del operativo.

«Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia. A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital», señaló.

«La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE. Solo intentan hacer su trabajo para conseguir un Estados Unidos seguro», agregó el mandatario.

“If the corrupt politicians of Minnesota don’t obey the law & stop the professional agitators & insurrectionists from attacking the Patriots of I.C.E., who are only trying to do their job, I will institute the INSURRECTION ACT, which many Presidents have done…” – President Trump pic.twitter.com/d7XJMA7qUU — The White House (@WhiteHouse) January 15, 2026

LEY DE INSURRECCIÓN

La Ley de Insurrección, aprobada en 1792 y modificada en 1871, permite al presidente desplegar fuerzas militares dentro del país en circunstancias excepcionales.

Su aplicación está limitada por la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para tareas policiales, salvo en casos autorizados expresamente por el Congreso o por esta misma norma.

Aunque su uso es poco frecuente, la ley sigue siendo una herramienta legalmente disponible para el Ejecutivo.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran el momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer dentro de su coche en Minneapolis pic.twitter.com/tXOY3QMSZT — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2026



Trump ya había amenazado con recurrir a esta legislación durante las protestas contra el ICE en Portland el año pasado.

La última vez que un presidente la utilizó fue en 1992, cuando George H. W. Bush respondió a la solicitud del gobernador de California para contener los disturbios en Los Ángeles.

En contraste, en décadas anteriores, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy la emplearon para garantizar la integración escolar frente a la resistencia de gobiernos estatales, especialmente tras el fallo Brown v. Board of Education.

MECANISMO PARA ACTIVAR LA LEY

La norma puede activarse a petición de un estado o de manera unilateral. Esto último, si el presidente considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que impiden hacer cumplir la ley federal.

Lo cierto, es que Trump y sus asesores han recurrido con frecuencia al término “insurrección” para describir las protestas contra el ICE. Esta situación ha generado preocupación entre expertos legales y organizaciones civiles.

Según el Brennan Center for Justice, la Ley de Insurrección ha sido invocada unas 30 veces en la historia del país, aunque su uso en el contexto actual podría reavivar un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas armadas en asuntos internos.