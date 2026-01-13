Trump responde con contundencia tras asesinato de mujer a manos del ICE, envió “cientos” de federales a Minnesota

La administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reforzará su presencia federal en Minnesota con el envío de “cientos” de agentes federales adicionales, así lo anunció la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Durante una entrevista en Sunday Morning Futures de Fox News, precisó que la llegada de los agentes a Minnesota se concretaría entre el domingo y este lunes.

“Vamos a enviar más oficiales hoy y mañana, serán cientos más, para permitir que nuestras personas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza que están trabajando en Mineápolis puedan seguir haciéndolo con seguridad”, afirmó Noem.

Según medios locales y declaraciones oficiales, estos nuevos refuerzos se sumarán a los aproximadamente 2.100 agentes del ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias federales que ya habían sido desplegados en Minnesota a principios de mes.

La secretaria advirtió que, si los manifestantes, que se oponen a las redadas migratorias de ICE y los agentes federales, “llevan a cabo actividades violentas contra las fuerzas del orden, si impiden nuestras operaciones, eso es un delito y los haremos rendir cuentas de las consecuencias”.

La medida llega días después del tiroteo que terminó con la vida de Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense, durante un operativo migratorio en Minneapolis, un hecho que desató protestas masivas en el estado y otras ciudades del país.

TRUMP APOYA LA VERSIÓN DE NOEM

En tanto, Trump defendió públicamente al agente del ICE que disparó y mató a la mujer durante el operativo en Minneapolis.

En una serie de mensajes difundidos en Truth Social, Trump calificó el video del incidente como “horrible”, pero aseguró que el oficial actuó en defensa propia. Sus declaraciones se alinearon con las de Noem, quien también respaldó la versión federal del operativo.

«Acabo de ver el video del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible. La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia. A juzgar por el video adjunto, cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital», señaló.

«La situación se está estudiando en su totalidad, pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE. Solo intentan hacer su trabajo para conseguir un Estados Unidos seguro», agregó el mandatario.

Las imágenes grabadas por los vecinos muestran el momento en el que un agente del ICE dispara mortalmente a una mujer dentro de su coche en Minneapolis pic.twitter.com/tXOY3QMSZT — EL MUNDO (@elmundoes) January 8, 2026



Y continuó: «¡Debemos mantenernos firmes y proteger a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!».

Tras la difusión de las imágenes, algunos legisladores exigieron la detención del agente señalado como autor de los disparos. El mismo fue identificado en documentos judiciales como Jonathan Ross. Se trata de un miembro del ICE con al menos 10 años de experiencia, según un reporte de USA Today.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional señalaron que el agente implicado en el tiroteo mortal en Minneapolis, es el mismo que resultó herido en un incidente el año pasado.