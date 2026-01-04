TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta encargada tras captura de Maduro

La noche de este 3 de enero el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), ordenó que la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma «de inmediato» como encargada la presidencia de la República, en cumplimiento estricto de la Constitución.

En un comunicado, ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que en vista de la agresión militar de EEUU ocurrida el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV.

«Esta interpretación se da a los fines de determinar el régimen jurídico aplicable para garantizar la continuidad administrativa del Estado, y la defensa de la nación, ante la ausencia forzosa del presidente de la República a la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del presidente Nicolás Maduro, lo cual configura un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones», explicó D’Amelio.

Aunado al anuncio revelado por Venezolana de Televisión (VTV), el TSJ también difundió el comunicado donde se especifica la decisión.

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, Vicepresidenta de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de Presidente de la República con el fin de garantizar la continuidad administrativa y defensa integral de la Nación», expone el documento.

Cabe destacar que el anuncio se da poco después de que se difundieran las imágenes oficiales de Nicolás Maduro arribando junto a Cilia Flores a la sede de la DEA en Manhattan, Nueva York.