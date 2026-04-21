«Karma instantáneo»: Se robó una bicicleta, intentó huir a toda velocidad y sufrió aparatosa caída

Un ladrón de bicicleta en Rancho Cucamonga, California, ha protagonizado un video viral luego de que sufriera lo que muchos usuarios en internet calificaron como karma instantáneo.

En un video que le está dando la vuelta al mundo, se puede ver que aunque el dueño de la bicicleta intenta correr lo más rápido que puede no logra alcanzarlo. Por suerte, un conductor presenció todo y empezó a seguir al antisocial.

En el clip grabado por uno de los pasajeros, se puede ver como el auto lo sigue de cerca y el conductor incluso, asoma la posibilidad de tumbarlo. Sin embargo, por suerte no lo hizo, ya que esto lo habría mandado a prisión.

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Además, no pasó mucho tiempo antes de que llegara el karma instantáneo, y es que el ladrón de la bicicleta perdió el control, chocó contra un muro rocoso que separa ambas carreteras y terminó cayendo aparatosamente de cara contra las rocas.

Hasta el momento no se conoce el estado de salud del sujeto o si quedó privado de libertad.

Rancho Cucamonga suele ser considerada como una de las ciudades más seguras en el condado de San Bernardino y a menudo aparece en las listas nacionales de «ciudades más seguras». Por lo cual, este tipo de robo siempre son noticia cuándo ocurre en la zona por el bajo índice de criminalidad.