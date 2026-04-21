Venezolano murió de un infarto tras sufrir ataque de pánico durante procedimiento policial en Florida

Un migrante venezolano, quien tenía varios años en los Estados Unidos, murió de un ataque al corazón durante un procedimiento policial en Orlando, Florida.
La víctima respondía al nombre de Ray Barráez, de 50 años. De acuerdo con la información divulgada hasta el momento, él sufrió un infarto cuando se vio ante una parada de tráfico de la policía, indicó el medio local Utahzolanos.
Aparentemente, en un primer momento sufrió un ataque de pánico y su situación se agravó rápidamente y le dio el ataque cardíaco fulminante.
Barráez, quien tenía un trámite abierto de solicitud de asilo, dejó viuda a su esposa Karly Moncada; y huérfano de padre a un adolescente de 14 años.
«En cuestión de momentos, nuestra vida cambió para siempre. Aún estamos tratando de asimilar esta pérdida tan grande», comentó su esposa en una campaña abierta en GofundMe para solicitar colaboración para sus gastos fúnebres.
«Él era un hombre lleno de vida, amoroso, trabajador y siempre dispuesto a ayudar a los demás. Para nosotros y para quienes lo conocieron, no era solo un esposo y padre, era un apoyo, un amigo y el corazón de nuestro hogar», añadió.