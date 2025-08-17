Inesperado hallazgo de unos pescadores en el río Mississippi podría ayudar a resolver un crimen de hace casi 60 años

Un par de pescadores hicieron un inesperado descubrimiento en el fondo del río Mississippi esta semana, después de que la tecnología de sonar los llevara a dar con el avance de un crimen que data de 1967, lo que podría ayudar a las autoridades a resolver el caso.

Uno de los pescadores, de nombre Brody Loch, le dijo a WCCO, filial de CNN, que halló un carro en el río, gracias al uso de su dispositivo de sonar el pasado fin de semana. Posteriormente, el miércoles, buzos dieron con el vehículo y hallaron restos humanos en su interior, según Steve Soyka, sheriff del condado de Stearns.

«Fue 100 % suerte, si mi amigo no hubiera atrapado ese walleye, hubiéramos seguido flotando río abajo y nunca lo habríamos encontrado», señaló Loch.

Luego de sacar el auto del Mississippi, los investigadores compararon la identificación con la de Roy Benn. Este desapareció en septiembre de 1967, según un comunicado de prensa de la oficina del sheriff.

Oriundo de Sauk Rapids, Minnesota, a Benn lo vieron por última vez conduciendo un Buick Electra azul metálico de 1963. «Basándonos en los restos humanos, los objetos encontrados en el auto y la verificación del número VIN del vehículo, las oficinas del sheriff (locales) creen que se trata del señor Benn», indicó.

Según los registros de la época, a Benn lo reportaron «portando una gran suma de dinero cuando fue visto por última vez».

ROY BENN, DECLARADO MUERTO OCHO AÑOS DESPUÉS

A Roy Benn lo declararon legalmente muerto en 1975, ocho años luego de su desaparición. Los restos en el vehículo se enviaron a la oficina del forense para su examen.

El sheriff del condado de Benton, Troy Heck, advirtió que «algunas de las técnicas típicas que nuestros socios, la oficina del forense, usarían para identificar no serán muy efectivas», debido al tiempo que el cuerpo ha estado bajo el agua.

«Creemos que hay una fuerte indicación de que este será el vehículo de Roy Benn, y que esos probablemente sean sus restos», acotó.

Heck agregó que los familiares directos sobrevivientes de Roy Benn ya recibieron información del hallazgo. El departamento ya se había puesto en contacto con ellos previamente para obtener ADN familiar.