EN VIDEO: El momento en el que arrestan a influencer latina que exponía a agentes del ICE y alertaba sobre redadas

Tatiana Martínez, una influencer latina que alertaba sobre los operativos del ICE, fue detenida de manera violenta por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Los Ángeles, California.

Martínez se dedicaba a informar a sus más de 30.000 seguidores en redes sociales sobre las redadas que el ICE ejecutaba. También sobre los abusos que sus agentes cometían al detener a migrantes ilegales.

LEA TAMBIÉN: LA CONDENA QUE RECIBIÓ UN HOMBRE QUE REALIZÓ ESTAFA MILLONARIA A UNOS 600 INVERSIONISTAS VENEZOLANOS EN MIAMI

En un video difundido en redes sociales, se ve cómo a la influencer latina la sacan de un carro Tesla que manejaba. Luego, los funcionarios la someten contra el piso para proceder a su arresto.

Previamente, la mujer dijo que estaba dispuesta a acatar la detención, pero al negarse a bajar del vehículo, dos agentes empezaron a jalonearla con violencia. Finalmente, terminaron por esposarla.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA — Arrestan en Los Ángeles a Tatiana Martínez, inmigrante ilegal que se hizo conocida en redes por exponer a agentes de ICE y alentar a sus seguidores a hostigarlos e interrumpir sus operativos.pic.twitter.com/54uPdXh6Mq — UHN Plus (@UHN_Plus) August 16, 2025

HABRÍAN TRASLADADO AL HOSPITAL A TATIANA MARTÍNEZ

Luego del arresto de Tatiana Martínez, trascendió que la mujer terminó por desmayarse dada la impresión de ver cómo los agentes del ICE la detenían por su condición de migrante.

Asimismo, por todo esto, circuló la información de que a Martínez la trasladaron a un hospital. Dicha información responde a que, en una parte del metraje de su detención, se puede ver a un grupo de paramédicos ingresando a una persona en camilla a un hospital, por lo que se da a entender que se trata de la misma. No obstante, esta información no está confirmada.

Hasta ahora se desconoce cuál es la condición en la que se encuentra Tatiana Martínez, según el medio La Opinión. Además, tampoco se sabe cuál es el sitio exacto a donde la podrían haber llevado tras recibir el alta médica.

Otros influencers manifestaron estar preocupados ante la posibilidad de que ellos puedan correr la misma suerte que Tatiana Martínez.