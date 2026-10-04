«Hoy más que nunca nos sentimos amados»: La razón por la que Nicolás Maduro adelantó su mensaje semanal

Nicolás Maduro adelantó su mensaje semanal, que lleva meses publicando los domingos, para este sábado 3 de octubre para que coincidiera con el 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís, quien falleció para esta fecha en 1226.

En el post, donde Maduro recordó tres mensajes espirituales del santo italiano que se caracterizó por su humildad y su amor por los animales y la naturaleza, también dijo que él y su esposa, Cilia Flores, se sienten más amados y abrazados que nunca.

El primer mensaje que cita Maduro tiene que ver con la entrega del santo: “es dándose como se recibe, es olvidándose de uno mismo como uno se encuentra”. Dijo que esa frase le recordó a una del Libertador, Simón Bolívar, cuando expresó: “El que lo abandono todo por ser útil a su patria no pierde nada y gana cuanto le consagra”.

LEA TAMBIÉN: RENUNCIÓ FISCAL FEDERAL QUE LLEVABA EL CASO CONTRA NICOLÁS MADURO Y CILIA FLORES EN NUEVA YORK

Maduro recordó también otra reflexión de San Francisco, la que dice: “La oración nos hace próximos a Dios, aunque él es siempre próximo a nosotros”. En este sentido, manifestó que “la oración es expresión del poder de nuestra fe”.

Y, en cuanto a la tercera reflexión del santo, Maduro resaltó que tiene que ver con “el hermano pueblo y la hermana matria (Sic.)”. “Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y, de repente, estarán haciendo lo imposible”.

Por otro lado, dijo que él y su esposa Cilia Flores agradecen la hermandad que les han demostrado, no solo desde Venezuela, sino del mundo, “en este tiempo de pruebas y perseverancia”.

Finalmente, dijo que han “sentido la lealtad como un valor compartido y practicado por la gente sencilla y noble. Hoy más que nunca nos sentimos amados y abrazados por tanta gente buena”.