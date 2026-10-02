Renunció fiscal federal que llevaba el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York

Jason A. Richman, fiscal adjunto de Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York, dejó su cargo y pidió retirarse del proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Richman, quien también era co-jefe de la Unidad de Seguridad Nacional, informó su decisión en una carta dirigida al juez Alvin K. Hellerstein.

En el documento, citado por Bloomberg, el funcionario notificó que dejó de estar empleado por la Fiscalía Federal el pasado 25 de septiembre. La comunicación no ofreció mayores detalles sobre los motivos de su salida.

El fiscal acumulaba más de una década en la institución y encabezó la acusación contra la pareja desde las primeras fases de la investigación.

Por su trayectoria y rol directivo, su partida representa una baja de peso para la estrategia del Gobierno estadounidense en el caso

La Fiscalía del Distrito Sur conservará la conducción del expediente, a través de los integrantes de su división de Seguridad Nacional.

Lo que se precisó, es que la salida de su fiscal líder obliga a reorganizar la dirección técnica que llevará la acusación en los tribunales.

La Fiscalía deberá designar a otro abogado experimentado, para así asumir la supervisión.

El relevo podría recaer en otros fiscales del equipo con experiencia en la Unidad de Seguridad Nacional y en Narcóticos Internacionales. Aun así, ponerse al día en un expediente de esta complejidad y magnitud exigirá un esfuerzo considerable

La renuncia ocurre mientras el tribunal avanza hacia el juicio oral, que el juez Hellerstein fijó para el 1 de junio de 2027 en Manhattan.

El relevo en la fiscalía coincide además con las impugnaciones de la defensa sobre la validez de la captura, la jurisdicción territorial de las cortes norteamericanas y la cancelación de las licencias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para el financiamiento legal.

CASO MADURO-FLORES

Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan cargos de conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas.

El caso se basa en una acusación original de 2020 que se actualizó tras la captura de Maduro en Caracas, en enero de este año. Ambos se declararon no culpables. El juicio de alto perfil, como se señaló, está programado para junio de 2027.