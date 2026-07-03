Habló Johana, esposa de uno de los venezolanos deportados de EEUU y que murió por las heridas sufridas en los terremotos

Johana Pineda, esposa de uno de los venezolanos deportados desde Estados Unidos que murió a causa de las heridas sufridas durante los terremotos del 24 de junio en el país, relató entre lágrimas los últimos momentos junto a su esposo, quien falleció en un hospital tras quedar atrapado en los escombros.

Confirmó durante una entrevista concedida a Telemundo, que los migrantes se encontraban en el Hotel Santuario de La Llanada, en La Guaira, edificación que colapsó mientras la familia completaba su proceso de deportación.

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«Ha sido demasiado duro, algo que todavía no se cree», dijo la mujer mientras intentaba contener las lágrimas. «Mi familia perdió todo y hasta mi esposo también», agregó.

Señaló que viajó junto a su esposo e hijo de siete años en el vuelo 164 del programa «Vuelta a la Patria», que repatrió a 146 migrantes venezolanos desde Estados Unidos.

Relató que horas después de su llegada, los terremotos provocaron el colapso del edificio. Johana recordó que no soltó a su hijo durante el derrumbe y en ese momento le expresó su amor, a lo que el niño respondió que no quería morir.

«Yo estaba en la habitación de mujeres con mi hijo y a mi esposo lo llevaron a otro cuarto», recordó. «Nunca solté a mi hijo, siempre lo tuve entre mis brazos. En ese momento pensé que me había muerto. Lo único que hice fue decirle: ‘Te amo’», manifestó sobre el duro momento.

Su hijo respondió con una frase que, aseguró, nunca olvidará: «Mamá, yo no me quiero morir».

ESTABA VIVO TRAS LOS TERREMOTOS

Tras los terremotos, ella y el menor fueron rescatados con vida, pero su esposo quedó atrapado entre los escombros.

Jóvenes deportados, quienes participaron en las labores de rescate, le aseguraron en ese momento que lo habían sacado con vida, pero horas más tarde Johana recibió la noticia de que había fallecido en el hospital producto de sus heridas.

«Ellos me decían: ‘Tranquila, tu esposo está bien. Nosotros lo sacamos vivo’. Es como una pesadilla. Siento que mi esposo está trabajando y que en cualquier momento va a regresar», expresó.

«El niño no quería creerlo. Decía que eso no podía ser cierto, que su papá estaba con su abuelo. Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida», recalcó en alusión al instante que tuvo que darle la noticia a su hijo.

SU DEPORTACIÓN

Según su testimonio, la familia había ingresado a territorio estadounidense en octubre de 2022 por la frontera sur y contaba con un permiso de permanencia temporal (parole humanitario).

Johana aseguró que habían firmado una salida voluntaria con expectativa de permanecer en el país hasta agosto, pero afirmó que fueron detenidos durante una cita rutinaria con autoridades migratorias.

Tras aterrizar en Venezuela, fueron trasladados al mencionado hotel en La Guaira, donde las mujeres con niños fueron separadas de los hombres para completar el proceso, el cual quedó abruptamente interrumpido por los terremotos.

¿QUÉ DIJO EL DHS?

En un comunicado enviado al mencionado medio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) señaló que el vuelo llegó de forma segura a Venezuela y que, una vez una persona deja la custodia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), la agencia deja de ser responsable de ella.