Funcionaria de Trump desmintió muerte de influencer venezolano detenido en ‘Alligator Alcatraz’, esto reveló su pareja al hablar con él

En medio de una ola de rumores y denuncias en redes sociales, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, desmintió este jueves, 7 de agosto, el fallecimiento del influencer venezolano Luis Manuel Rivas Velásquez, conocido en Internet como “Luis Frío”, quien se encuentra detenido en el centro migratorio “Alligator Alcatraz” en Florida.

“Rivas Velásquez se desmayó y fue trasladado al hospital por precaución. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) se toma muy en serio su compromiso de proteger a quienes están bajo su custodia. Nos aseguramos de que los inmigrantes indocumentados tengan acceso a atención médica adecuada”, aseveró Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) por medio de un mail que le respondió a la periodista Carla Angola.

«Luis Manuel Rivas Velásquez es un delincuente indocumentado con antecedentes penales que incluyen un arresto por robo en Miami», agregó la funcionaria.

Este miércoles, 6 de agosto, la pareja de Rivas, Rosana Navaz, publicó un video en redes sociales donde acusaba al gobierno estadounidense de negligencia médica. Según su testimonio, el influencer sufría fiebre, llagas y dolor en el pecho, y no recibió atención médica adecuada.

Pero, además, en primera instancia, aseveró que había fallecido. “Lo dejaron morir”, manifestó entre lágrimas, mientras pedía ayuda para repatriar el cuerpo.

La hermana del influencer, Ada Velásquez, también denunció supuestas condiciones inhumanas dentro del centro de detención. Aseguró que los migrantes reciben una sola comida al día y que hay casos de COVID sin atención médica entre los reclusos.

No murió, fue un desmayo. Caso de migrante venezolano en Alligator Alcatraz: El Departamento seguridad nacional EEUU acaba de responder un email que envié solicitando información sobre la condición física de Luis Manuel Rivas Velásquez: Subsecretaria Tricia McLaughlin: “Luis… — Carla Angola TV (@carlaangola) August 7, 2025

A pesar del desmentido oficial, la familia de Rivas continuó exigiendo una “prueba de vida” del influencer. En publicaciones en Instagram, su hermana y pareja pidieron al gobierno estadounidense que deje de “especular” y muestre evidencia clara de que Rivas Velásquez está vivo.

“Si esta información que nos dieron a nosotras es falsa y él está bien y está vivo, pido perdón a todos y al gobierno de Estados Unidos, solo queremos una prueba de vida, ¡y que dejen de jugar y no especulen cosas que no son! Queremos buenas noticias por favor”, señalaron igualmente por medio de las redes sociales.

Posteriormente, la novia del detenido informó a la cadena de noticias Telemundo que su abogado de inmigración le confirmó que Rivas Velásquez fue trasladado a un hospital y que ella misma pudo hablar con él.

“Hoy tuve comunicación directamente con Luis Manuel. Él llamó para darle conocimiento a sus hijos que está bien. Fue una llamada breve y hablaba bastante bajo. No pude tener mayor detalle con él. Solo sé y me importa que está bien”, señaló.

Además, las oficinas del médico forense en los condados de Miami-Dade y Collier señalaron previamente que no existían registros de una persona fallecida con el nombre de Luis Manuel Rivas Velásquez.