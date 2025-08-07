EEUU

Indignación por muerte de influencer venezolano en prisión ‘Alligator Alcatraz’, «no recibió atención médica», denunció familia

La comunidad digital y automotriz está de luto tras la presunta muerte de Luis Manuel Rivas Velásquez, influencer venezolano de 29 años, en la prisión migratoria conocida como “Alligator Alcatraz”, ubicada en el Parque Nacional Everglades, Florida (EEUU).  
La noticia, difundida por los familiares del venezolano a través de redes sociales, ha generado una ola de indignación y llamados a la justicia. Sin embargo, se desconocen versiones oficiales. 

Rivas, reconocido por su contenido técnico sobre vehículos y colaboración con figuras como Marco Pérez, conocido artísticamente como Marko o Marko Música, habría solicitado su deportación voluntaria, pero fue retenido en condiciones que sus allegados calificaron como «inhumanas». 

Según denuncias de su hermana Ada Velázquez y su pareja, Roxanna Navas, Luis Manuel se quejaba constantemente de dolores en el pecho, fiebre y malestar físico, sin «recibir atención médica adecuada».  

Afirmaron, que en múltiples llamadas telefónicas, expresó su desesperación debido a su aparente deterioro de salud y falta de respuesta por parte de las autoridades. 

«Estábamos esperando su deportación. Estaba lleno de llagas, sin atención médica. Lo dejaron morir», enfatizaron por medio de un video compartido en Instagram por la cuenta Utahzolanos. 

Asimismo, las parientes aseveraron que no comía adecuadamente y estaba expuesto a condiciones insalubres, incluyendo la presencia de COVID-19 entre los detenidos. 

La prisión “Alligator Alcatraz”, con pocas semanas en funcionamiento y creada durante la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ha sido objeto de duras críticas por parte de activistas de derechos humanos, quienes denuncian tratos crueles y degradantes hacia migrantes latinoamericanos.  

Supuestos casos de falta de alimentación regular, negligencia médica y aislamiento han sido documentados por diversas organizaciones, que ahora exigen una investigación internacional. 

Mientras tanto, el gobierno estadounidense no ha emitido declaraciones oficiales sobre el fallecimiento de Rivas Velásquez.

Sus familiares, devastados por la pérdida, solicitan ayuda para repatriar su cuerpo a Venezuela y esclarecer las circunstancias de su muerte. 

La Policía del condado de Miami-Dade había confirmado el arresto de Luis Frío el pasado 17 de julio por presunta violencia doméstica y robo.

