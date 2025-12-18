EEUU

Fracasó intento de senadores demócrata de frenar el bloqueo naval de Donald Trump a Venezuela

Luis Alfredo Ledezma
Por Luis Alfredo Ledezma
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Demócratas pierden votación clave para detener bloqueo naval de Trump sobre Venezuela / Archivo

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles, 17 de diciembre, la resolución presentada por senadores demócratas que buscaba limitar o detener las acciones militares en el Caribe, las cuales son impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

Contents

La votación, que terminó con 216 votos en contra frente a 210 a favor de la resolución, consolidó el respaldo legislativo a la estrategia de “presión máxima” de la Casa Blanca en el Caribe, en operaciones principalmente enfocadas contra el narcotráfico.  

Leer Más

«Estaba nervioso, luego me sentí cómodo y grabé» La aberrante confesión del hombre que violó a niña de 13 años en un parque
El escalofriante último mensaje enviado por una joven embarazada antes de que le quitaran la vida y la enterraran en la casa de su novio
Trump podrá mantener a la Guardia Nacional en Washington por decisión unánime de la Corte de Apelaciones

LEA TAMBIÉN: TRUMP DICE QUE VENEZUELA LE QUITÓ DERECHOS PETROLEROS A EEUU Y LOS «QUIERE DE VUELTA«

Los republicanos cerraron filas con 214 votos en contra de la iniciativa, mientras que solo dos legisladores se apartaron para apoyar el esfuerzo demócrata para limitar los poderes de guerra de Trump.  

Por su parte, los demócratas sumaron 208 votos a favor, aunque también sufrieron la deserción de dos miembros que se alinearon con la mayoría republicana, debilitando así la posibilidad de frenar la medida. 

¿QUÉ ARGUMENTARON LOS DEMÓCRATAS?  

Los demócratas defendieron la resolución, argumentando que Estados Unidos no debería involucrarse en un conflicto armado sin una autorización explícita del Congreso.  

Señalaron, que las órdenes de Trump, representan una escalada peligrosa que carece de base legal clara y que podría arrastrar al país a un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles en la región. 

Sin embargo, con el rechazo parlamentario, el presidente Trump mantiene vía libre para continuar con el bloqueo total de petroleros sancionados usados por Venezuela y el despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe en su lucha contra el narcotráfico.  

En tanto, Nicolás Maduro refuerza su discurso de resistencia y denuncia internacional, en un escenario que anticipa mayores tensiones diplomáticas y militares entre Washington y Caracas.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

La impactante confesión de Leonardo DiCaprio sobre Titanic
Caraota Show
Maduro afirma que se opone a una guerra con Trump: «Hemos dicho que no»
Venezuela
Espeluznante caso: la dura pena para jóvenes que grabaron la muerte de un exjefe policial tras atropellarlo en Las Vegas
EEUU