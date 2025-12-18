Fracasó intento de senadores demócrata de frenar el bloqueo naval de Donald Trump a Venezuela

La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó este miércoles, 17 de diciembre, la resolución presentada por senadores demócratas que buscaba limitar o detener las acciones militares en el Caribe, las cuales son impulsadas por el presidente de EEUU, Donald Trump.

La votación, que terminó con 216 votos en contra frente a 210 a favor de la resolución, consolidó el respaldo legislativo a la estrategia de “presión máxima” de la Casa Blanca en el Caribe, en operaciones principalmente enfocadas contra el narcotráfico.

Los republicanos cerraron filas con 214 votos en contra de la iniciativa, mientras que solo dos legisladores se apartaron para apoyar el esfuerzo demócrata para limitar los poderes de guerra de Trump.

Por su parte, los demócratas sumaron 208 votos a favor, aunque también sufrieron la deserción de dos miembros que se alinearon con la mayoría republicana, debilitando así la posibilidad de frenar la medida.

🚨 BREAKING: House of Representatives rejects Democrat-led effort to preemptively disarm President Trump from defending America from narcoterrorists. pic.twitter.com/hzwXJET1DT — House Foreign Affairs Committee Majority (@HouseForeignGOP) December 17, 2025

¿QUÉ ARGUMENTARON LOS DEMÓCRATAS?

Los demócratas defendieron la resolución, argumentando que Estados Unidos no debería involucrarse en un conflicto armado sin una autorización explícita del Congreso.

Señalaron, que las órdenes de Trump, representan una escalada peligrosa que carece de base legal clara y que podría arrastrar al país a un enfrentamiento de consecuencias imprevisibles en la región.

Sin embargo, con el rechazo parlamentario, el presidente Trump mantiene vía libre para continuar con el bloqueo total de petroleros sancionados usados por Venezuela y el despliegue de fuerzas navales en el mar Caribe en su lucha contra el narcotráfico.

En tanto, Nicolás Maduro refuerza su discurso de resistencia y denuncia internacional, en un escenario que anticipa mayores tensiones diplomáticas y militares entre Washington y Caracas.