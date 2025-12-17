Trump dice que Venezuela le quitó derechos petroleros a EEUU y los «quiere de vuelta»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles, 17 de diciembre, que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y expresó que los quiere de vuelta.

«Lo queremos de vuelta. Nos quitaron nuestros derechos petroleros, a pesar de que hay mucho petróleo allí, como saben, expulsaron a nuestras empresas, y lo queremos de vuelta», declaró a la prensa Trump.

«Es un bloqueo, no vamos a dejar pasar a nadie que no debería pasar. Se lo llevaron ilegalmente», agregó el mandatario, en alusión a su orden de este martes, 16 de diciembre, de bloquear totalmente los barcos petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

“Venezuela está completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esta solo crecerá. Y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto. Hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, publicó Trump en las redes sociales.

“El régimen ilegítimo de Maduro está utilizando el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos, y por muchas otras razones, incluyendo el terrorismo, el narcotráfico y la trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”, agregó el mandatario estadounidense.

Y continuó: “Por lo tanto, hoy ordeno un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Los inmigrantes ilegales y criminales que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e inepta administración de Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

Asimismo, Trump remató en su mensaje: «Estados Unidos no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación. Ni permitirá que un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo. Todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos. Inmediatamente. ¡Gracias por su atención a este asunto!»

REACCIÓN DESDE VENEZUELA

Como ha sido habitual en las últimas semanas y como parte de las fricciones con Estados Unidos, Nicolás Maduro condenó el bloqueo total a los buques petroleros sancionados ordenado por Trump.

«Violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela», reaccionaron en un comunicado conjunto publicado por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez y el canciller, Yván Gil.

«En sus redes sociales, asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad. Y en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato. El presidente de los EEUU pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra patria», añadió.

En este sentido, se indicó que procederán, en estricto apego a la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas.

«De inmediato, nuestro Embajador ante la ONU denunciará esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela», manifestó.

«Hacemos un llamado al pueblo de los EEUU y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza. Que devela una vez más las verdaderas intenciones de Donald Trump de robarse las riquezas del país. Que vio nacer al ejército unido libertador de Suramérica y que vio nacer a nuestro libertador Simón Bolívar. El pueblo de Venezuela en perfecta unión popular militar policial sabrá defender sus derechos históricos y triunfar por el camino de la paz», continuó.