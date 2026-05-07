Filtraron la ‘nota de suicidio’ que habría escrito Jeffrey Epstein en su celda antes de ser hallado sin vida

Un juez federal de Nueva York hizo pública una supuesta nota de suicidio atribuida a Jeffrey Epstein, hallada por su excompañero de celda en 2019, reavivando las dudas y tensiones en torno al caso que todavía genera polémica en Estados Unidos.

De acuerdo con diversos medios estadounidenses e internacionales, el juez Kenneth Karas fue quien divulgó este miércoles, 6 de mayo, la presunta nota escrita de Epstein, el financiero acusado de explotación sexual.

Lo que se precisó, es que el documento fue encontrado por su excompañero de celda Nicholas Tartaglione en julio de 2019.

La nota comienza con un mensaje desafiante: «Me investigaron durante meses, ¡No encontraron nada», seguido de una frase que sugiere una despedida: «Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós».

Según los registros del tribunal, Tartaglione afirmó haber descubierto la nota dentro de una novela gráfica poco después de que Epstein fuera hallado inconsciente con una tira de tela alrededor del cuello, en lo que se consideró un intento fallido de suicidio.

Aunque sobrevivió a ese episodio, dos semanas más tarde fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano del Bajo Manhattan, a los 66 años.

De momento, la veracidad de la nota no ha sido confirmada por medios estadounidenses.

¿POR QUÉ SE HACE PÚBLICA LA NOTA?

Sin embargo, la publicación del documento se produjo tras una solicitud de The New York Times. El medio pidió al tribunal desclasificar el material, en el que Tartaglione describía cómo llegó a tener la nota.

Este texto no figuraba entre los millones de páginas divulgadas previamente por el Departamento de Justicia entre diciembre y enero. Situación, que añade más controversia a un caso marcado por irregularidades, fallas de seguridad y teorías persistentes sobre las circunstancias de la muerte del magnate.

Además, la revelación coincide con una nueva ronda de citaciones en el Congreso estadounidense a figuras que mantuvieron ‘vínculos’ con Epstein.

En días recientes, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, fue interrogado, y este mes deberán comparecer la exfiscal general de los Estados Unidos Pam Bondi. También los multimillonarios Leon Black y Bill Gates, en medio del renovado escrutinio público sobre la red de relaciones que rodeó al financiero.