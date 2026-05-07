VIDEO IMPACTANTE: filtran cómo el exrepartidor de FedEx intentó ocultar asesinato de la niña de 7 años

Un video presentado ante el jurado reveló cómo Tanner Horner, exrepartidor de FedEx condenado a muerte, intentó borrar evidencias tras asesinar a Athena Strand —una niña de siete años que secuestró— limpiando meticulosamente la furgoneta donde ocurrió el brutal crimen que conmocionó a todo los Estados Unidos.

El video, incorporado por la Fiscalía del condado de Tarrant (Texas), mostró a Horner usando un rollo grande de papel y aerosol para eliminar rastros biológicos en la parte trasera del vehículo.

En las imágenes —clave para la acusación— se observa al hombre concentrado en cada movimiento, intentando borrar cualquier indicio del secuestro y asesinato ocurrido en noviembre de 2022.

Lo que se detalló, es que este registro fue presentado luego de que el acusado confesara su responsabilidad durante el juicio.

Los fiscales explicaron que el video permitió reconstruir con precisión los minutos posteriores al homicidio, incluyendo los productos utilizados y el tiempo que Horner dedicó a la limpieza.

Según los peritos estatales, pese a sus esfuerzos, fue posible recuperar muestras relevantes para la investigación, lo que reforzó la tesis de que el acusado actuó con pleno conocimiento sobre cómo se procesan las escenas del crimen.

La Fiscalía subrayó, que este comportamiento, evidenciaba una intención deliberada de evadir la justicia.

CULPABLE DE ABUSO SEXUAL

El jurado de Texas declaró a Horner no solo culpable de asesinato, también de abuso sexual en contra Athena Strand, tras un juicio que se extendió por varias semanas.

La deliberación tomó apenas tres horas y concluyó con la imposición de la pena de muerte mediante inyección letal. Aunque la fecha de ejecución no ha sido fijada.

La legislación texana establece que toda sentencia capital debe ser revisada automáticamente por cortes superiores, garantizando una segunda instancia.

Durante el proceso, los investigadores recordaron que el cuerpo de Athena fue hallado el 30 de noviembre de 2022. Específicamente, en un arroyo a 64 kilómetros de Fort Worth.

Horner admitió que atropelló accidentalmente a la niña frente a su casa en Paradise. Y, temiendo que lo denunciara, la secuestró y estranguló dentro de la furgoneta mientras sonaba «Jingle Bell Rock».

Los peritos calificaron este detalle como indicio de una actitud psicótica. Las pruebas audiovisuales y forenses —incluyendo grabaciones del momento de la muerte y análisis de ADN— consolidaron el caso que llevó a la condena final.