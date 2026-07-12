Falleció el senador Lindsey Graham tras repentina enfermedad, era un estrecho aliado de Trump

La oficina del senador por Carolina del Sur confirmó este domingo el fallecimiento del senador republicano, Lindsey Graham, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, tras sufrir una repentina enfermedad a sus 71 años de edad.

En una publicación en X (Twitter) se informó que Graham pereció la noche del sábado 11 de julio.

«En la noche del sábado, 11 de julio, el senador de EEUU, Lindsey Graham, falleció tras una breve y repentina enfermedad. La familia del senador Graham agradece las oraciones en este momento y pide privacidad durante este período increíblemente difícil», detalló el comunicado oficial emitido por el equipo de prensa del congresista.

El fallecimiento altera el panorama político, pues hace poco Trump respaldó públicamente la reelección de Graham. Los estadounidenses renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en las elecciones de medio mandato de noviembre. Esta contienda electoral posee un peso crucial porque puede cambiar por completo el equilibrio de poder en la ciudad de Washington.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

RESPALDO DE TRUMP

El respaldo de Trump ayudó a Graham a ganar las primarias de su partido en el mes de junio. El veterano legislador derrotó en esa votación interna al empresario Mark Lynch antes de asegurar su candidatura definitiva para noviembre. Aquella victoria consolidó su posición como una de las figuras más influyentes dentro de la estructura republicana del estado.

Trump utilizó su red social Truth Social en ese momento para elogiar su relación política y personal con Graham. El mandatario defendió a su fiel aliado en un contexto tenso donde varios miembros del partido cuestionan con dureza los altos costos que genera la guerra con Irán para todos los contribuyentes estadounidenses.

«Está trabajando increíblemente duro por la gran gente de Carolina del Sur, un estado que amo y en el que gané ampliamente en 2016, 2020 y 2024. Lindsey ha sido un gran amigo y siempre ha estado ahí cuando lo he necesitado (…). Lindsey Graham tiene mi respaldo completo y total para su reelección», escribió entonces el presidente.

El fallecido legislador cumplía actualmente su cuarto mandato consecutivo de seis años en la Cámara Alta de Estados Unidos. Graham destacaba con fuerza en el Capitolio por mantener una de las posturas republicanas más beligerantes y duras contra el gobierno de Irán, además de promover una política exterior firmemente favorable al Estado de Israel.