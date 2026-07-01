Exilio venezolano pide a Trump revisar relación con Delcy Rodríguez por su manejo de la emergencia tras los terremotos

Venezolanos en Estados Unidos exigieron este miércoles, 1 de julio, al presidente Donald Trump que revise su relación con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras criticar el manejo de las autoridades tras los terremotos.

Las principales organizaciones de exiliados en Doral, ciudad en el sur de Florida que tiene la mayor proporción de venezolanos en EEUU, acusaron Rodríguez y a los funcionarios chavistas de entorpecer los esfuerzos civiles de rescate y distribución de ayuda.

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«Así que nuestro llamado es para que el Gobierno de Estados Unidos, que hoy se pronunció diciendo que están complacidos con las acciones del gobierno tutelado de Delcy Rodríguez, se pronuncie de manera diferente», declaró Helene Villalonga, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex).

Villalonga manifestó que «ningún venezolano en este momento puede estar satisfecho» con las declaraciones del Departamento de Estado, que anunció al menos 300 millones de dólares para las organizaciones que llevan suministros esenciales a la primera línea por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 de hace una semana.

El grupo de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) también cuestionó las palabras del encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett, quien aseguró que existe «mucho compromiso» del Gobierno venezolano y «mucha confianza» de EEUU, en una entrevista a N+Univision.

«El presidente de los EEUU y su agregado comercial en Venezuela han dicho que Delcy Rodríguez y que el Gobierno interino tienen la intención de colaborar, de hacer las cosas bien, involucrando una fuerza armada, los hechos demuestran que no lo están haciendo bien», sostuvo José Antonio Colina, presidente fundador de Veppex.

QUIEREN UNA TRANSICIÓN

Los venezolanos solicitaron que Trump proceda con la transición política y aparte del poder a Rodríguez, con quien existe un acercamiento tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero en Caracas.

«Presidente Donald Trump, una vez más, como madre, como venezolana, por favor, ya quitó la cabeza y se lo agradecemos profundamente, pero es hora de quitar el cuerpo, porque usted no ha entendido que el cuerpo sigue allá y que ese cuerpo es el que está destruyendo a mi país», suplicó Villalonga.

La activista aseveró que Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, «están burlándose» del pueblo en Venezuela y manifestó su temor por el hecho de que los terremotos retrasen el cambio en Venezuela.

«Por favor, póngale acoto a esta situación, como autoridad que entró en ese país y que dijo que iba a gobernar, que usted puede ser el presidente de Venezuela, bueno, este es el momento», manifestó.

Colina también pidió «categóricamente» al presidente y las autoridades estadounidenses que, «para que pueda haber un proceso de reconstrucción en Venezuela», los responsables no pueden ser Rodríguez ni Cabello.

MARÍA CORINA MACHADO

Asimismo, defendió el derecho que tiene de volver al país la líder opositora María Corina Machado, quien denunció en Panamá esta semana que el Gobierno de Rodríguez le impidió volver, en medio de reportes de la prensa estadounidense sobre un presunto malestar que causó en la Casa Blanca porque Trump no avaló su regreso.

OBSTÁCULO PARA AYUDAR A AFECTADOS POR TERREMOTOS

Asimismo, Mayra Marchán, representante de All For Venezuela, uno de los grupos que recopila ayuda para enviar al país, sostuvo que la Guardia Nacional está «decomisando los insumos médicos» y la asistencia «no le está llegando a la gente».

Por ello, solicitó al Gobierno estadounidense, «que tiene control» en Venezuela, que «verifique» lo que ocurre con la respuesta al desastre, pues las asociaciones cuestionan que, tras una semana de la catástrofe, el Gobierno solo contabilice 2.295 muertos y 11.267 heridos, sin haber actualizado el número de desaparecidos.

«Las cosas no han cambiado, han empeorado porque la crisis ya existía, la crisis hospitalaria ya existía y con esta situación se ha empeorado. Yo les estoy diciendo, por favor, Gobierno americano, está en terreno, está controlando muchos procesos, nuestra gente está muriendo», manifestó Marchán.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.

Con información de EFE