John Barrett dice que Estados Unidos mantiene su hoja de ruta para Venezuela tras los terremotos

El encargado de negocios de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, aseguró este miércoles, 1 de julio, que el plan de tres fases del Gobierno de Donald Trump para la transición en Venezuela sigue vigente pese a la emergencia humanitaria provocada por los terremotos que sacudieron al país.

«El presidente y el secretario han expuesto un plan de tres fases para Venezuela que permanece intacto», dijo al responder una pregunta sobre si la tragedia obligaba a cambiar esa estrategia, afirmó el diplomático durante una conversación con periodistas reseñada por el diario El Nacional, junto al comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan.

Barrett explicó que la primera fase continúa enfocada en la estabilidad del país, aunque reconoció que el panorama de reconstrucción cambió tras los terremotos.

Precisó que, una vez superada la etapa más crítica de la emergencia, Washington retomará el rumbo trazado antes de la tragedia.

«Seguiremos centrados en salvar vidas y después volveremos a la fase 2 y la recuperación económica de Venezuela», acotó.

«La reconstrucción se ve un poco distinta ahora después del devastador terremoto, pero la recuperación económica ya había comenzado y volveremos a centrarnos en esta inversión y la recuperación de la economía», señaló.

ASISTENCIA PARA VENEZUELA

Por su parte, el general Francis Donovan resaltó que el Comando Sur reforzó la operación liderada por el Departamento de Estado y remarcó que la prioridad sigue siendo localizar sobrevivientes.

«Hay más vidas que salvar, también hay más suministros que se pueden distribuir y estaremos combinando esfuerzos para apoyar al pueblo de Venezuela», dijo.

El jefe militar, añadió ,que las tropas estadounidenses permanecerán en el país mientras la asistencia siga siendo necesaria.

«Seguiremos haciéndolo hasta que este trabajo se termine y en cuanto terminemos nos iremos de Venezuela y regresaremos a nuestras operaciones normales», apuntó.

TERREMOTOS EN VENEZUELA

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó este miércoles que subió a 2.295 la cifra de personas fallecidas por los devastadores terremotos en Venezuela.

En ese sentido, acotó que van 11.267 heridos y 12.841 damnificados. También destacó que se han rescatado 6.461 personas desde que ocurrieron los movimientos telúricos y aseguró que insistirán «en seguir buscando a personas con vida».

«Los afectados entre aquellas personas que recibieron alguna afectación física o psicológica directa, o que perdieron su vivienda o que tienen su vivienda severamente afectada, el total asciende a 24.403 personas», dijo.

Resaltó que han atendido a 81.589 familias. «Se han distribuido 8.893.000 kilos de alimentos, y se han entregado 27.714 bolsas de comida de manera directa», afirmó.