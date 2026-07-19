¿Exhibición o error? Avión militar causó pánico por vuelo a baja altura en playa de Florida

Un avión de los Blue Angels de los Marines de los Estados Unidos sorprendió a los visitantes de una playa en Pensacola Beach, Florida al volar a una altura inusualmente baja que hizo que las sombrillas y sillas salieran volando por todas partes.

El hecho ocurrió durante el acto inaugural de la semana del Air Show anual de los Blue Angels en su base de origen. Pese a ello, no estaba previsto dicho vuelo a baja altitud por lo que tomó a los visitantes de la playa completamente desprevenidos.

«Durante una maniobra de llegada, una aeronave voló por debajo de los perfiles estándar, lo que generó una perturbación en la playa que afectó sillas y sombrillas de civiles», señaló el propio escuadrón. Asimismo, los Blue Angels subrayaron que realizarán una investigación: «la seguridad de nuestra comunidad local, los espectadores y nuestros pilotos es nuestra máxima prioridad. El liderazgo del equipo está revisando las circunstancias que rodean la maniobra y llevando a cabo una revisión exhaustiva de seguridad para garantizar que todas las operaciones se ajusten a los estrictos estándares de la Marina y la FAA».

Sin embargo, hasta el momento no quedó claro qué causó que la aeronave volara por debajo de la altitud prevista, ni si la revisión derivará en algún tipo de medida disciplinaria.

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En un video difundido en redes sociales se puede ver a la aeronave volando a una altura notablemente inferior a la habitual, mientras la multitud reacciona entre gritos y movimientos bruscos para alejarse.

Ashley Korn, asistente habitual al evento, destacó lo inusual de esta maniobra. No obstante, admitió que disfrutó de la experiencia «He venido por 10 años y nunca vi un pase así en mi vida. Literalmente pensé que los Blue Angels nos iban a llevar por delante, pero fue increíble».

No obstante, otras personas no lo vivieron de la misma manera y quedaron aterrados por lo cerca que pasó el avión de combate.