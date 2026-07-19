«No puedo regresar a mi casa»: Las primeras palabras del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara tras su obligado exilio a EEUU

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ofreció sus primeras declaraciones al llegar exiliado a Miami, luego de pasar cinco años en condición de preso político en las catatumbas del régimen cubano.

«Cinco años después soy más humano. La prisión es un sitio donde tú logras mirarle los ojos a personas que aún tras haber cometido el peor de los crímenes siguen siendo seres humanos. Ahí de momento, tu no dejas que el odio te vuelva el corazón de piedra porque esa es la intención del poder, que tú te vuelvas acido, oscuro y dejes de ver, porque en la oscuridad nadie ve. Entonces, soy mejor persona y he madurado», comentó.

No obstante, reflexionó sobre el peso que conlleva estar exiliado. «Estoy expulsado de Cuba. Esto no está bien. Yo vengo a entender también el tema del exilio, vengo de una euforia de que todo está bien, pero vamos a ver mañana cuando todo esto baje que yo empiece a respirar. No puedo ver a mi hijo, no puedo regresar a mi casa, o sea, no está bien».

Otero Alcántara, de 38 años, alcanzó notoriedad tras liderar en 2020 una protesta del Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que exigía mayores libertades de expresión en Cuba.

Al artista plástico lo detuvieron cuando intentaba sumarse a las manifestaciones del 11 de julio de 2021 y condenado al año siguiente a cinco años de prisión por ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos.

Poco después su llegada a Miami, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó a Cuba a liberar a más de 700 presos políticos. «Pedimos la liberación inmediata de los más de 700 presos políticos injustamente detenidos por el régimen», afirmó Rubio.