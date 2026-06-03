Espeluznante accidente en moto: mujer se decapitó con su propia cartera tras el fuerte impacto, investigan a un conductor que huyó

Una mujer identificada como Haleymarie Marrero Meléndez, de 42 años, murió tras sufrir un brutal accidente a bordo de su moto, en Toa Alta, en Puerto Rico.

De acuerdo con Telemundo, las autoridades revelaron que la víctima terminó decapitada con su propia cartera debido a la fuerza del impacto, mientras investigan a un conductor, quien presuntamente la arrolló y huyó de la escena.

Lo que se precisó, es que el accidente ocurrió alrededor de las 10:37 de la noche del pasado domingo en la carretera PR-828, avenida Los Palacios, frente a la urbanización Palacio del Monte.

De acuerdo con la investigación preliminar, Marrero Meléndez salió expulsada de la moto tras la colisión y posteriormente fue impactada por un vehículo. Además, se reportó que el conductor del auto abandonó el lugar y sin prestar ayuda.

Asimismo, el capitán Elvis Zeno, director de la División de Patrullas y Carreteras de la Policía, informó que la fuerza del accidente resultó tan severa que la mujer sufrió una decapitación.

Según explicó, la víctima llevaba una cartera colgada en el cuello y esta se habría quedado atascada durante el violento choque. Explicó, que esa situación, contribuyó al desenlace fatal cuando el cuerpo fue expulsado.

AVANZAN LAS AVERIGUACIONES

Como parte de las pesquisas, afirmó que las autoridades hallaron un vehículo que coincide con las descripciones obtenidas durante la investigación. También se sañaló que un hombre se presentó ante la Fiscalía de Bayamón y fue citado para una fecha posterior.

De momento, el caso quedó en manos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC). Sus agentes, ahora, analizarán los videos de las cámaras de seguridad del área para esclarecer las circunstancias del accidente e identificar a los responsables.