De Tijuana a San Diego: Así era el túnel secreto que utilizaban los narcotraficantes, estaba debajo de una tienda

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la incautación de más de una tonelada de cocaína, cuyo valor se estima en 45 millones de dólares y que se encontraba bajo una tienda minorista en San Diego, en la cual había un túnel secreto subterráneo que la conectaba con México.

Durante el operativo las autoridades anunciaron la detención de cuatro personas. El túnel subterráneo llega desde la tienda Buy 4 Less en Otay Mesa hasta Tijuana, México.

«Entre los acusados ​​se encuentran Gregorio Epifanio Hernández López, de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; José Jiménez, de San Diego; y Antonio Cortez, de México. Hernández López está acusado de conspiración para usar un túnel transfronterizo y conspiración para importar sustancias controladas; todos están acusados ​​de conspiración para distribuir sustancias controladas», indicó el Departamento de Justicia.

Los policías estaban investigando la tienda Buy 4 Less desde diciembre de 2025 hasta este mayo de 2026 debido a actividades sospechosas detectadas en el lugar.

Durante la vigilancia, la actividad en los alrededores de Buy 4 Less no parecía corresponderse con la de un establecimiento comercial normal. Por ejemplo, los investigadores observaron un flujo mínimo de clientes entrando y saliendo de la tienda.

Hernández y los demás supuestos «empleados» que frecuentaban la tienda realizaban actividades inusuales, como sacar grandes cantidades de maletas del establecimiento y meterlas en vehículos, o cruzar la frontera hacia México caminando con ellas. Por la forma en que Hernández y los demás manipulaban las maletas, parecían estar vacías, por lo que las autoridades no intervinieron.

NOTICIA 🚨| San Diego, California: Se incautaron 45 millones de dólares en cocaína tras descubrirse un túnel subterráneo entre México y la ciudad de San Diego bajo una tienda Buy 4 Less. Las autoridades encontraron un túnel de casi 600 metros de longitud, 17 metros de… pic.twitter.com/WK0qMPtU8q — Raymond Azar (@RaymondAzarM) June 3, 2026

OPERATIVO DEFINITIVO

El pasado 29 de mayo, mientras realizaban labores de vigilancia en Buy 4 Less, los agentes observaron a un hombre cargando tres artículos grandes y pesados ​​en una camioneta blanca que salió de la tienda y finalmente se estacionó en la calle cerca de un taller mecánico. Un hombre en bicicleta, posteriormente identificado como el acusado Brandon Escalante, fue visto realizando labores de contravigilancia en la zona, montando en bicicleta mientras observaba a su alrededor y dentro de los autos estacionados.

Posteriormente, Escalante se acercó a la camioneta, sacó la llave que había escondido en el compartimento del depósito de gasolina, entró en ella y la estacionó en otra avenida.

Los agentes vieron a varias personas sacar tres congeladores de la camioneta y colocarlos en la plataforma de un camión, para luego cargarlos con paquetes.

Después de que los paquetes fueron cargados en los congeladores, el camión salió y se estacionó a poca distancia. Se vio a Escalante salir del camión, tomar su bicicleta de la caja, colocar las llaves debajo del camión, en el lado del pasajero, y abandonar el lugar.

Posteriormente, los agentes observaron a otro hombre, identificado más tarde como el acusado Jiménez, tomar las llaves del vehículo y marcharse en el camión. Acto seguido, los agentes del condado de San Diego detuvieron el camión, con las luces intermitentes encendidas y un perro policía K9 alertado por la presencia de sustancias controladas.

Poco después de detener el camión, agentes que vigilaban Buy 4 Less observaron a dos hombres no identificados sacar cajas pesadas del establecimiento y cargarlas en un segundo camión. Hernández subió al segundo camión y se marchó.

Los funcionarios del condado de San Diego detuvieron el segundo camión a poca distancia de Buy 4 Less, y un perro policía detectó la presencia de sustancias controladas.

Finalmente, los investigadores ingresaron a la tienda Buy 4 Less donde hallaron el túnel subterráneo, oculto bajo el suelo de un almacén. El túnel, al que se accedió mediante un sofisticado elevador hidráulico, tiene aproximadamente 17 metros de profundidad y se extiende unos 325 metros desde su salida en Buy 4 Less hasta la frontera internacional entre Estados Unidos y México, donde los agentes estiman que continúa otros 244 metros aproximadamente hasta su entrada. El túnel cuenta con electricidad y ventilación y, en algunos puntos, alcanza hasta 1,4 metros de altura.

Los cuatro detenidos enfrentan penas máximas de cadena perpetua.