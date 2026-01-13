La polémica en torno al chatbot de inteligencia artificial Grok, desarrollado por xAI y utilizado dentro de la plataforma X, escaló esta semana tras la denuncia pública de Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk.

De acuerdo con CBS News, la joven de 27 años afirmó que la herramienta de la APP de Musk permitió a usuarios generar y difundir imágenes falsas y sexualmente explícitas de ella, incluso manipulando fotografías de cuando era menor de edad.

En una entrevista con CBS Mornings, St. Clair relató el profundo impacto emocional de encontrarse representada en imágenes falsas de carácter sexual, describiendo una de ellas como especialmente devastadora por incluir la mochila escolar de su hijo.

Según su testimonio, tras pedir directamente a Grok que dejara de producir ese contenido, el chatbot reconoció que no tenía su consentimiento, pero aun así continuó generando imágenes cada vez más explícitas.

La joven aseguró haber presentado una denuncia formal ante xAI, tras lo cual algunas de las imágenes fueron eliminadas.

SU PROBLEMA NO ES CON ELON MUSK

St. Clair insistió en que su conflicto es con el funcionamiento del chatbot y no con Musk, aunque la situación ocurre en medio de tensiones personales entre ambos, incluyendo la intención del empresario de solicitar la custodia exclusiva de su hijo.

«Si quieren decir que mi problema es… que el chatbot desnude a menores y a mí, sí. Tienes razón. Tengo un problema con eso y no me importa quién lo haga. Así que a Elon no le importa que hable de esto», dijo St. Clair.

La denunciante también afirmó que su capacidad de monetizar contenido en X fue revocada después de hablar públicamente del caso. Aun así, sostiene que seguirá exigiendo responsabilidades y no descarta emprender acciones legales.

¿CÓMO DESCUBRIÓ LAS IMÁGENES?

“Recibí un mensaje de una amiga justo después de acostar a mi hijo, así que pensé: ‘Dios mío, ¿qué será ahora?’ Y descubrí que Grok me estaba desvistiendo y había tomado una foto completamente desvestida mía. Alguien le pidió que me pusiera un bikini y lo hizo”, dijo

St. Clair continuó: “Estas son imágenes reales mías que luego tomaron y me hicieron desvestir. Así que encontraron una foto mía cuando tenía 14 años e hicieron que Grok desvistiera a la Ashley de 14 años y me pusiera un bikini”.

Fue en ese momento, que la escritora y estratega política, explicó que exigió a X que eliminara las imágenes y obtuvo resultados dispares.

St. Clair dijo que algunas de las imágenes creadas artificialmente se eliminaron rápidamente, mientras que otras tardaron “36 horas” en ser retiradas. Sin embargo, afirmó que “otras siguen en línea”.

¿ESTÁ MUSK RESOLVIENDO EL PROBLEMA?

Eva Pilgrim, de Inside Edition, le preguntó directamente a St. Clair si Musk sabía que estas imágenes estaban siendo creadas por Grok y compartidas a través de X y, de ser así, si estaba haciendo algo para detener o resolver el asunto.

“Parece que está al tanto del problema”, respondió St. Clair. “Es una excelente pregunta que la gente debería hacerle”, agregó.

De momento, Musk no se ha pronunciado sobre el caso. Aunque anteriormente respondió el 4 de enero a un usuario de X, quien expresó su preocupación sobre el hecho de que Grok generara este tipo de imágenes.

“Cualquiera que use Grok para crear contenido ilegal sufrirá las mismas consecuencias que si subiera contenido ilegal”, escribió Musk vía X.