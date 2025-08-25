Elon Musk demandó a Apple y OpenAI, los acusa de una alianza «monopolista» por la IA

EEUU

Las empresas de Elon Musk, xAI y X, presentaron este lunes, 25 de agosto, en Texas (EEUU), una demanda antimonopolio contra Apple y OpenAI, acusándolos de formar una alianza ilegal y «monopolista» que sofoca la competencia en el mercado de inteligencia artificial (AI).  
Las compañías del magnate, xAI y X Corp, alegan que el acuerdo exclusivo entre Apple y OpenAI convierte a ChatGPT en el único chatbot integrado en el sistema operativo del iPhone, excluyendo a rivales como Grok, desarrollado por xAI. 

“Esta es la historia de dos monopolistas que unen fuerzas para garantizar su dominio continuo en un mundo impulsado rápidamente por la tecnología más poderosa que la humanidad haya creado: la inteligencia artificial”, reza parte el documento. “Inhiben la competencia y la innovación en la IA”, se enfatizó en el texto. 

Según la denuncia de 61 páginas presentada en un tribunal federal de Texas, Apple controla el 65 % del mercado de smartphones en Estados Unidos, mientras que OpenAI domina al menos el 80 % del segmento de chatbots generativos gracias a ChatGPT. 

Musk sostiene que esta concentración de poder, combinada con el trato preferencial a ChatGPT en la App Store y su integración con Siri, representa una amenaza directa a la innovación y la libre competencia. 

La demanda también revive tensiones personales entre Musk y Sam Altman, CEO de OpenAI, quienes fueron cofundadores de la empresa antes de su ruptura en 2018. 

De hecho, Altman respondió públicamente a las acusaciones, señalando que Musk manipula su red social X para beneficiar a sus propias compañías. “Es una denuncia llamativa por lo que he oído que Elon hace, manipular X para beneficiarse a sí mismo y a sus compañías y dañar a sus competidores y a todos los que no le gustan”, a través de esa misma plataforma antes llamada Twitter.  

LOS INTENTOS DE MUSK POR COMPRAR OPEN AI 

Musk intentó, a su manera, convencer a Mark Zuckerberg, fundador de Meta, para presentar conjuntamente una oferta de 97.400 millones de dólares por OpenAI a principios de este año, según revelan documentos judiciales publicados el pasado miércoles. Sin embargo, la propuesta nunca llegó a concretarse. 

LA COMPAÑÍA IA DE MUSK  

En 2023 y en repuesta a la operación fallida, Elon Musk fundó xAI, una empresa con la ambición de desafiar el liderazgo de los gigantes de la inteligencia artificial. 

xAI se centra en desarrollar modelos de IA avanzados capaces de razonar de manera más humana y segura, incorporando información en tiempo real de diversas fuentes. Su producto más destacado es Grok, que ya está operativo en X. 

La compañía colabora con Tesla y SpaceX para mejorar sus sistemas de IA y aspira a posicionarse como una alternativa competitiva frente a gigantes como OpenAI, Google y Anthropic. 

