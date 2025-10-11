EEUU

Tiroteo durante fiesta escolar en Mississippi dejó cuatro personas sin vida y al menos una docena de heridos

Jhoan Melendez
Por Jhoan Melendez
2 Min de Lectura
Foto: Fox

Un tiroteo masivo durante la celebración del partido de regreso a casa de la Escuela Secundaria Leland, en Mississippi, dejó un saldo de cuatro personas sin vida y al menos 12 heridos la madrugada de este sábado, además de un sospechoso de 18 años detenido.

El hecho se registró en una de las calles principales de esta pequeña ciudad. John Lee, alcalde de Leland, dijo a CBS News que la balacera ocurrió cuando cientos de personas festejaban en el centro de la localidad.

El chiste que desató la polémica: Portavoz de Trump criticó a comediante republicano por su «improvisación»
Enfermera de prisión se enamoró de recluso y para casarse con él envenenó a su esposo, esto hizo para ocultar su crimen
«Se les debe conceder el debido proceso»: Jueza federal bloqueó deportaciones de migrantes detenidos dentro de EEUU

LEA TAMBIÉN: LA CASA BLANCA HIZO PÚBLICO EL ÚLTIMO INFORME MÉDICO DE TRUMP, ESTA SERÍA SU VERDADERA «EDAD CARDIOLÓGICA»

«Era el fin de semana de regreso a casa, por supuesto, y la familia, los amigos y los vecinos de todos [estaban] juntos divirtiéndose en el centro de la ciudad, como lo hacemos todos los años», narró Lee.

Asimismo, a cuatro de los heridos tuvieron que trasladar por aire a hospitales locales para recibir atención médica de emergencia. La investigación se mantiene en curso, mientras los agentes trabajan para recopilar evidencia y testimonios de los presentes.

Hasta estos momentos, hay un detenido de interés. Se trata de Tylar Jarod Goodloe, un joven de 18 años. Según las autoridades, lo buscaban con el fin de poder interrogarlo.

TOQUE DE QUEDA EN LELAND

De acuerdo con People, a raíz del tiroteo, se implementó un toque de queda en la ciudad, luego de que el alcalde declarara el área bajo estado de emergencia.

El tiroteo en Leland tuvo lugar después de que asesinaran a tiros a dos personas a solo tres horas de distancia en un campo de fútbol en Heidelberg High School, informó WDAM.

Al respecto, el alcalde de Heidelberg, Robert Barnett, señaló en un comunicado lo siguiente: «La ciudad de Heidelberg cooperará plenamente con el distrito escolar, el departamento del alguacil y definitivamente perseguiremos a la persona que causó este incidente».

